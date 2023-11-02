Презентация фильма Burkit состоялась в Алматы

Культура и общество
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Адема Ергали

В Алматы состоялась презентация художественного фильма «Burkit отряд специального назначения» о мужестве и самоотверженности военнослужащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Картина была снята по заказу Государственного центра поддержки национального кино Министерства культуры и информации Республики Казахстан, где были задействованы лучшие казахстанские актеры дрим-каст, монтажные работы проведены режиссером монтажа из Голливуда.

Сценарий фильма основан на реальных событиях. В основу его легла история о дружбе трех бойцов, служащих в спецназе. Их повседневная задача заключаются в борьбе с опасными преступными группировками. В одном из таких противостояний будет проверена их дружба.

По словам создателей фильма, главной целью было рассказать о важности и ценности чести и достоинства, дружбе и патриотизме, любви к Родине, верности военной Присяге и служебному долгу.

В съемках фильма был задействован реальный спецназ, более двухсот военнослужащих, военная и авиационная техника Национальной гвардии РК. Некоторые эпизоды картины с оперативно-розыскными мероприятиями основаны на реальных событиях. Съемки проходили в живописных местах Алматинской области, в окрестностях Иссыкского озера и на реке Или.

Burkit – это дебютный фильм режиссера Данияра Ибрагимова. Ранее он был продюсером успешных отечественных картин в жанре военного боевика, таких как «Шестой пост» и «Казбат». Оператор-постановщик – Азамат Дулатов. А продюсером и военным консультантом фильма выступил бывший командир спецназа, полковник в отставке Камал Жаксылыков.

В ходе презентации фильма состоялась церемония награждения создателей фильма и актеров, сыгравших главных героев, с участием заместителя главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Кайрата Умбетова, председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Жумагали Курманбека, режиссера Данияра Ибрагимова и актеров фильма.

"Сегодня мы даем старт прокату еще одного военного художественного фильма, снятого по инициативе Национальной гвардии. Я выражаю благодарность всем тем, кто участвовал в создании этого фильма.

Уверен, что выход на широкие экраны данной кинокартины будет способствовать популяризации службы в армии и гордости у граждан Казахстана за военнослужащих, стоящих на защите своего Отечества и внутренней безопасности страны", - отметил Халық қахарманы, генерал-майор Кайрат Умбетов.

"Через героев кинокартины мы стремимся популяризировать любовь к Родине, дружбу, патриотизм и честность. Актеры изучали боевые приемы в течение нескольких недель, прежде чем приступить к съемкам. Главным героям даже приходилось одновременно прыгать с парашютом с вертолета с высоты 3 тысячи метров. А чтобы снять этот кадр, сами операторы прыгнули с парашютом", - сказал председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали.

Кроме того, на пресс-конференции приняли участие известные казахстанские актеры Даурен Сергазин, Санжар Мади, Асылхан Толепов, Гульназ Жоланова, Асель Сагатова, Жандос Айбасов и Азамат Сатыбалды.

"Военная тематика меня всегда интересовала. Съемки этого фильма выдались физически самыми сложными и тяжелыми, но и картина одна из самых интересных проектов в моей практике. У нас были подготовительные трененги. Нам помогали специалисты из спецназа. Процесс съемок был интересным. Освоив за месяц элементы тактики и действий военнослужащих подразделений специального назначения, готовящихся год за годом для сдачи на заветный «Краповый берет», было нелегко вникнуть в их образы и перенести их на экран. Тем более, что испытания, которые сдают бойцы, мы старались выполнить по-настоящему, даже если мы актеры", - рассказал актер Даурен Сергазин, исполнивший  главную роль.

Стоит отметить, что сегодня художественный фильм Burkit вышел в кинопрокат в Казахстане.

 

#Алматы #фильм #презентация

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