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Презентация нового музыкального телепроекта "Ұлы дала сазы" состоялась в Астане. Его цель – популяризация и развитие казахского традиционного музыкального искусства среди подрастающего поколения, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Духовный и культурный мир каждой нации, прежде всего, познается через традиционное искусство. Традиционные песни – терме и кюй – это великое наследие казахского народа, голос наших предков, передающийся из поколения в поколение. Наш долг – сохранить национальное искусство, чтобы будущее поколение помнило свои истоки и ценило народную традиционную музыку. В этой связи, можно с уверенностью сказать, что "Ұлы дала сазы" станет уникальным проектом, в котором прозвучат известные произведения наших великих композиторов", – сказал председатель телерадиокорпорации "Казахстан" Ерлан Карин.
Премьера "Ұлы дала сазы" состоится 13 января, после чего проект будет выходить в эфире каждое воскресенье в 21:05 до 28 июля этого года. По словам Ерлана Карина, музыкальный проект состоит из 17 блоков, продолжительность каждого из которых составляет 1 час.
Всего в "Ұлы дала сазы" исполнено 177 произведений. В реализации проекта было задействовано порядка 90 человек из всех регионов Казахстана. Из них 16 – термеши, 34 – кюйши, 39 – певцы и 2 – жыршы. В нем также приняли участие корифеи традиционной музыки, среди них: Секен Турысбеков, Кажыбек Бекбосынов, Билал Искаков, Рамазан Стамгазиев, Сауле Жанпейисова и многие другие.
"Также, в начале марта этого года планируется продолжение съемок проекта, в которых смогут принять участие исполнители, не попавшие на первые съемки. Хочется добавить, что все произведения, прозвучавшие в этом проекте войдут в "Золотой фонд" телеканала Qazaqstan", – добавил Карин.