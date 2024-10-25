Президент: Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы

Президент
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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей. Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования», - говорится в его поздравлении.

Президент отметил, что надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан.

«Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан. Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас! Уверен, все наши граждане глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и больших свершений!»- добавил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #президент

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