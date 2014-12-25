Общество
Президент будет следить за работой регионов в онлайн-режиме
Айнур Курамысова
Нурсултан Назарбаев предложил установить в своем и кабинете Премьер-Министра экран для отслеживания ситуации в регионах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"При современных технологиях я постараюсь, чтобы в моем кабинете был экран: нажимаю кнопку – и вижу в каждой области что и когда делается. И надо Премьер-Министру также сделать. Только так будет результат. Мы должны считать себя мобилизованными на очень важное государственное дело ради развития нашей Родины, ради благополучия каждого казахстанца. Это трудная, интересная работа", – сказал Президент в ходе общенационального телемоста.

Кроме этого, Нурсултан Назарбаев потребовал проводить совещания по инфраструктурным проектам непосредственно на строительных площадках.

"Рабочий день каждого ответственного человека – от министра, вице-президента, акима территории, руководителей компаний до подрядчиков – должен начинаться с инспекции строительных работ, как используются деньги, каждый тиын впрок ушел или в карман. Комиссии, которые я создал, должны контролировать каждый день, и пусть вся прыть финпола, прокуратуры, КНБ, пусть повернутся туда. Каждая копейка из Национального фонда, которую мы выделяем, чтобы пошла в дело. Жестоко ловить и сажать, кто будет туда руку совать. Все совещания по инфраструктурным проектам надо проводить не в теплых чиновничьих кабинетах, а на строительных площадках", – подчеркнул Глава государства.

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