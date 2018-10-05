Президент дал историческое поручение – Биртанов о поднятии уровня расходов на здравоохранение

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В своем ежегодном Послании Президента РК народу Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев дал четкое поручение поднять уровень расходов на образование и здравоохранение с нынешних 7 до 10 процентов в ближайшие пять лет. Свое мнение по этому поводу сразу после выступления Елбасы высказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы очень счастливы, рады и взволнованы тем, что Глава государства дал историческое поручение для нашей отрасли – поднять уровень расходов на образование и здравоохранение до 10 процентов. Мы всегда говорили о том, что качество и уровень медицины во многом зависит от того, сколько мы как нация и страна тратим в этой сфере", – сказал Биртанов.
Министр выразил надежду, что с сегодняшнего дня здравоохранение будет устойчиво развиваться.