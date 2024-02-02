Президент дал поручения главе Высшей аудиторской палаты

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, заслушал отчет о работе палаты за 2023 год и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщила Наталья Годунова, всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах с охватом порядка 19,5 трлн тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в 4-м квартале прошлого года.

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты.