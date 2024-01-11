Президент дал ряд поручений акиму Костанайской области

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова. Президент заслушал отчет акима Костанайской области о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: пресс-служба президента РК

По итогам прошлого года по основным макроэкономическим показателям области наблюдается положительная динамика. В частности, объемы обрабатывающей промышленности выросли на 11%, строительства – 7%, инвестиций в основной капитал – 8,5%, транспортных перевозок – 3%, ввода жилья – 5%.

По словам Кумара Аксакалова, в структуре валового регионального продукта доля промышленности превысила 30%. В машиностроении расширяется линейка выпускаемых моделей легковых автомобилей. ТОО «СарыаркаАвтоПром» приступило к реализации инвестиционного проекта по сборке 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix в год. Стоимость проекта – 23 миллиарда тенге, планируется создать 400 новых рабочих мест. Совместно с корейским автоконцерном KIA началось строительство завода, объем инвестиций в который составляет 90 млрд тенге. В рамках проекта будет обеспечен выпуск 70 тысяч автомобилей в год и создано 1,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, планируется строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 млрд тенге.

Президенту также была представлена информация о водоснабжении региона и строительстве социальных объектов. В прошлом году началась реализация 69 проектов по водообеспечению населения на общую сумму 21 млрд тенге. На сегодняшний день полностью реализовано 37 проектов. В результате обеспеченность сельского населения водой доведена до 86,6%, 347 сел потребляют чистую питьевую воду.

Ведется строительство трех школ, рассчитанных на 1980 мест. В областном центре открылся Дворец школьников IQostanay. В центре созданы условия для всестороннего развития 1300 детей. Планируется строительство 9 современных школ на 7500 мест до 2025 года, 8 из них будут введены в рамках проекта «Комфортная школа».

Кумар Аксакалов отметил, что в соответствии с поручением Главы государства в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование для прокладки магистрального газопровода от Актюбинской области до города Костанай. Данный проект не только обеспечит голубым топливом населенные пункты региона, но и создаст благоприятные условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Увеличение поставок газа в необходимом объеме позволит реализовать несколько проектов, в том числе строительство завода по производству горячебрикетированного железа и сталеплавильного завода. В свою очередь это обеспечит создание новых рабочих мест, а также придаст мощный экономический импульс развитию региона.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области совместно с правительством взять на особый контроль вопросы проведения отопительного сезона, своевременной реализации проекта по газификации региона, а также подготовки к весенне-полевой кампании.

 

#Токаев #аким #поручения #Кумар Аксакалов

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