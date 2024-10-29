Президент: Казахстан заинтересован в развитии туристического кластера с Монголией

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства провел переговоры с президентом Монголии в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По завершении встречи в узком составе Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран. Президент Казахстана высоко оценил итоги встречи в узком составе и обозначил приоритетные направления дальнейшего развития межгосударственных отношений с Монголией.

– Казахский и монгольский народы – наследники цивилизации Великой степи. Вывод наших отношений на новый уровень стратегического партнерства отвечает интересам двух стран. В Казахстане с большим уважением относятся к монгольскому народу и всегда радуются достижениям Вашей страны. В настоящее время по Вашей инициативе осуществляются масштабные политико-экономические и социальные реформы. Реализуются такие важные программы, как Vision-2050, «Продовольственное снабжение и безопасность», «Здоровый монгол», – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что между двумя странами налажены тесные межпарламентские и межправительственные связи. Вместе с тем имеется значительный потенциал для продолжения сотрудничества.

– Следует наращивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, придадут серьезный импульс развитию политических и экономических отношений, – отметил президент, подчеркнув важность своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей правительствами двух стран.

Отдельно глава государства остановился на укреплении культурно-гуманитарных контактов. Он поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников. Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия. Кроме того, были отмечены возможности, которые открываются для совместной деятельности в сферах экологического, исторического, этнографического и экономического туризма.

– Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана – старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов, – предложил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил заинтересованность Монголии в укреплении связей с Казахстаном по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.

Он высказал уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности откроют новую веху в отношениях двух государств. Президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов в сферах торговли, транспорта, логистики, сельского хозяйства, космических исследований.

В частности, Ухнаагийн Хурэлсух поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева довести объем двустороннего товарооборота до 500 млн долларов.

#Токаев #президент #визит #Монголия

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