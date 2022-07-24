Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Во дворце Короля Саудовской Аравии "Каср Ас-Салам", приветствуя Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил за приглашение и оказанное гостеприимство Короля Саудовской Аравии и Наследного принца.

По словам Касым-Жомарта Токаева, визит имеет для него особое значение, поскольку он впервые посещает Саудовскую Аравию в качестве Главы государства.

Как подчеркнул Президент, Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.

"Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана. За этот период укрепилось наше сотрудничество по многим направлениям. Сейчас казахско-саудовские отношения находятся на высоком уровне. Однако мы хотим придать новый импульс сотрудничеству. Это решение отвечает общим интересам наших стран. Уверен, что наши взаимовыгодные отношения будут укрепляться и впредь", - отметил Глава государства.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд назвал хорошим уровень отношений между двумя странами, при этом отметив широкие возможности для их дальнейшего укрепления и развития. Он подчеркнул необходимость наращивания активности в этом направлении. Важнейшая роль в этих усилиях, по его словам, отводится Деловому совету, объединяющего бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии.

Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита Инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании Королевства.

По его словам, в нынешней ситуации на первый план выходит совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонда Саудовской Аравии.

В частности, Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Лидер Казахстана пригласил Наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом.

Мухаммед бен Салман сообщил о том, что с радостью принимает приглашение и готов посетить Казахстан с целью обсудить конкретные результаты реализации достигнутых договоренностей.

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