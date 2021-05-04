Президент Казахстана направил телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительной вспышкой вируса COVID-19 в этой стране.
Глава государства с сожалением отметил, что коронавирус не знает границ и продолжает распространяться по всему миру, инфицируя все больше людей. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.
"В это тяжелое время мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзьями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь в духе прочной дружбы и взаимной поддержки между нашими государствами. Я твердо верю, что под Вашим мудрым руководством Правительство Индии сможет преодолеть текущий кризис и обеспечить возвращение к нормальной жизни", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди твердой воли в преодолении нынешних испытаний для того, что Индия стала еще более устойчивой и процветающей.
Глава государства с сожалением отметил, что коронавирус не знает границ и продолжает распространяться по всему миру, инфицируя все больше людей. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.
"В это тяжелое время мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзьями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь в духе прочной дружбы и взаимной поддержки между нашими государствами. Я твердо верю, что под Вашим мудрым руководством Правительство Индии сможет преодолеть текущий кризис и обеспечить возвращение к нормальной жизни", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди твердой воли в преодолении нынешних испытаний для того, что Индия стала еще более устойчивой и процветающей.