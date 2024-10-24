Токаев провел ряд бесед с участниками саммита «БРИКС плюс»

Около 20 делегаций на Саммите представлены на высшем уровне

Фото: Акорда

Президент провел ряд бесед с участниками саммита «БРИКС плюс», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Беларуси Александром Лукашенко, генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и руководителем администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

В саммите принимают участие представители 36 стран и руководители шести международных организаций, около 20 делегаций представлены на высшем уровне.