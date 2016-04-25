Президент Казахстана высказался относительно поправок в Земельный кодекс

Президент
Талгат Исенов
Фото с сайта kazakh-zerno.kz
Глава государства Нурсултан Назарбаев, представляя нового Генерального прокурора РК, дал свой комментарий относительно ситуации с землей в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Отметив важную роль органов прокуратуры, Президент заявил, что госорганы "мало разъясняют гражданам в доступной форме их права или принимаемые законы".

"Посмотрите, какую интерпретацию принимают Закон о земельной реформе, Земельный кодекс. Там не сказано ничего о том, что мы продаем землю иностранцам, – нету такого. А (говорится о) приватизации (земли) казахстанскими гражданами, чтобы земля имела собственника, ее не эксплуатировали до тех пор, пока она не превратилась в песок, вот наша задача была. Чтобы она работала для людей. (...). Позахватывали земли латифундисты и не используют, она обрастает бурьяном. Казахстанская земля, которая должна приносить счастье, удовольствие людям, используется не в тех целях. И это все интерпретировано по-другому. Не разъясняются в доступной форме права и обязанности в сфере правоотношений. И это приводит к эксцессам", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, что с 1 июля текущего года в РК земельные участки сельхозназначения гражданам Казахстана можно будет приобрести в частную собственность, иностранцам – в аренду сроком на 25 лет. Ситуация с землей вызвала бурное обсуждение в обществе.


