Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль приняли участие в казахско-корейском бизнес-форуме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Поприветствовав участников мероприятия, глава государства представил в своем выступлении наиболее перспективные направления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

По его словам, Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику нашей страны достиг почти десяти миллиардов долларов, а взаимный товарооборот – шести миллиардов долларов. Сегодня на нашем рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний, в числе которых такие глобальные корпорации, как Hyundai, KIA, Samsung, LG, Doosan и многие другие.

«Казахстан намерен укрепить позиции в качестве основного торгово-экономического партнера Республики Корея в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сегодня шла речь во время переговоров. Разработаны конкретные планы, подписаны соглашения, которые, безусловно, придадут дополнительный импульс развитию многогранного сотрудничества между нашими странами. Это особенно актуально сейчас – в эпоху кардинальной перестройки мировой экономики, когда азиатский континент становится лидером устойчивого развития и научно-технологического прогресса. По прогнозам экспертов, в текущем году Азия обеспечит 60% роста мирового валового внутреннего продукта. При этом важнейшую роль в «Азиатском ренессансе», несомненно, играет Южная Корея», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране последовательно реализуется новый экономический курс, при этом особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий для инвестиций. Важными направлениями кооперации экономик Казахстана и Кореи, по мнению президента, являются стратегически значимые сферы экономики – недропользование и промышленность.

«В нефтегазовой отрасли для нас важен полноценный трансфер южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большой потенциал Казахстана в добыче и переработке критически важного сырья. Он подтвердил готовность нашей страны продолжить сотрудничество с южнокорейскими партнерами (KIGAM, SK Ecoplant), проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела.

Как полагает президент, хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан в автомобилестроении.

«В Казахстане уже успешно собираются автомашины марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полного цикла KIA с объемом инвестиций в 200 миллионов долларов. Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого нашу страну. Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности – созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении была отмечена актуальность расширения сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики в условиях глобального энергетического перехода.

«Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении: от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии. Поэтому приветствуем планы компании Doosan Enerbility по строительству газовых электростанций в Туркестанской и Атырауской областях», – сказал президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что наша страна намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.

«Сегодня во время переговоров со стороны президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу «умные сельскохозяйственные фермы». Я думаю, что это очень хорошее предложение, мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных «умных» теплиц», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к активному участию в проекте Alatau City, реализуемом совместно с сингапурской стороной.

По мнению лидера Казахстана, возможности для наращивания сотрудничества открываются в сферах медицины, фармацевтики и биотехнологий.

«Такие мировые игроки, как Pfizer, Roche, GE Healthcare и Philips, локализуют в нашей стране производство лекарств и медицинского оборудования. Ожидаем, что южнокорейская компания GL Rapha в скором времени приступит к строительству биофармацевтического завода в Алматы, способного задать высокие стандарты на нашем рынке. Большие перспективы мы видим в открытии в нашей стране южнокорейских диагностических центров и многопрофильных лабораторий», – подчеркнул глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан готов предложить южнокорейским партнерам сотрудничество в развитии технологии искусственного интеллекта, строительстве современных дата-центров и кибербезопасности.

«Прочным фундаментом нашей конкурентоспособной инвестиционной среды служит Международный финансовый центр Астана. Это уникальная для нашего региона площадка, воплотившая в себе все преимущества ведущих финансовых центров мира. Сегодня в МФЦА успешно работают более двух тысяч компаний из десятков стран мира, около двадцати из них представляют Южную Корею. Мы заинтересованы в том, чтобы их количество значительно увеличилось, преимущественно в таких сферах, как финтех, IT, управление активами и лизинг. Поддерживаем преобразование южнокорейской микрофинансовой организации BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня», – сказал президент.

Завершая выступление, глава государства выразил уверенность, что форум придаст новый импульс синергии усилий и плодотворной кооперации двух государств.

«Сегодня с моей стороны была высказана полная поддержка концепции К-Silk Road. Это действительно очень интересная концепция. Казахстан будет делать все возможное для оказания содействия в реализации этой программы. В следующем году, как мне сообщил г-н президент, запланирован саммит в рамках этой концепции в Корее. Думаю, что наша страна примет участие в саммите на самом высоком уровне. Правительство Казахстана окажет всю необходимую поддержку южнокорейским компаниям и инвесторам, заинтересованным работать в нашей стране», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили президент Республики Корея Юн Сок Ёль, председатель Корейской ассоциации международной торговли (сопредседатель Делового совета) Джин Сик Юн, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, заместитель главы региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia & CIS Им Дже У, генеральный директор Astana Motors Бекнур Несипбаев, вице-президент Doosan Enerbility Янг Юн Хо, заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ануар Ахметжанов, директор филиала SK Ecoplant в городе Алматы Ли Джун Хек, заместитель акима Кызылординской области Ардак Зебешев и другие.

#казахстан #президент #Корея #бизнес-форум

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