Президент выступил на Всемирном климатическом саммите в Баку

Президент
22
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства выступил на Саммите мировых лидеров по действиям в области климата, который проходит в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Первым после открытия пленарной сессии слово было предоставлено президенту Казахстана. Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG) особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

– Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами, – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность перехода к устойчивому сельскому хозяйству. Как было отмечено в выступлении, Казахстан, располагающий 200 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, является идеальной площадкой для внедрения «углеродного земледелия», то есть таких методов аграрного производства, которые позволяют сокращать выбросы и улучшать качество почвы. Он пригласил заинтересованные стороны изучить потенциал Казахстана в данной отрасли.

– Наша страна обеспечивает 43 % поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики. В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики, – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев остановился также на проблеме мировых водных ресурсов.

– Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80 % всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой. Спасение самого большого озера в мире – это наша общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию Группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря, – добавил президент.

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за организацию саммита и успешное председательство Азербайджана на COP 29. Президент вновь подчеркнул, что Казахстан твердо привержен многосторонним усилиям, направленным на формирование справедливой, инклюзивной и прозрачной климатической повестки, а также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами. На саммите также запланировано выступление лидеров более 80 государств, руководителей международных и региональных организаций.

#Токаев #выступление #саммит #Баку

Популярное

Все
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Полцарства за коня!
Зерно отменное, но... никому не нужное?
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
В нашей копилке 17 медалей
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Так держать, Молдир!
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
Новые горизонты
Южно-Казахстанская медицинская академия отмечает 45-летие
Миллионы на подсветку
Профессионализм, ответственность, добропорядочность – качества эффективного госслужащего
Через Маралиху и Лосиху путь открыт
Землю сельчанам все же отдали
На Луноходе за конями
Воздушная разведка дала результаты
Распоряжение Главы государства
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский …
Токаев прибыл в Баку
Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев принял главу МИД России Сергея Лаврова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]