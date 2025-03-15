Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого

В Бурабае под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло IV заседание Национального курултая
Национальный курултай, созданный в 2022 году как площадка для укрепления общественного диалога и консолидации, собирается уже четвертый раз.
Примечательно, что становится традицией проводить заседания в преддверии Наурыза, – праздника обновления и созидания. Ведь его дух наилучшим образом соответствует миссии курултая, придавая работе площадки особый настрой. Отметил это, открывая заседание, и Президент Касым-Жомарт Токаев, обратив внимание, что проведение Национального курултая в Амал күні и в священный месяц Рамадан – хороший знак.
Глава государства напомнил, что идея создания Национального курултая была им выдвинута ровно три года назад, в специальном Послании народу. В том его выступлении был дан старт масштабным реформам, нацеленным на кардинальное обновление страны.
За три года в этом направлении проделана большая работа: внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия Парламента, усилена подотчетность Правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений, серьезно трансформируются органы местной власти, введена система прямых выборов сельских и районных акимов.
– Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей. Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая.
Неважных проблем не бывает
Выступая на заседании, Президент в первую очередь остановился на ряде тем, которые были подняты членами Национального курултая, и высказал свою позицию по ряду вопросов.
Один из них – предстоящая налоговая реформа.
Как подчеркнул Глава государства, налоговая система – основа всей государственной системы, ведь если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Однако, учитывая сложность вопроса, необходимо больше внимания уделять информационному сопровождению реформ, доносить их суть до граждан максимально доступным языком, чтобы было широкое понимание – почему государство предпринимает те или иные экономические меры.