Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Национальный курултай, созданный в 2022 году как площадка для укреп­ления общественного диалога и консолидации, собирается уже четвертый раз.

Примечательно, что становится традицией проводить заседания в преддверии Наурыза, – праздника обновления и созидания. Ведь его дух наилучшим образом соответствует миссии курултая, придавая работе площадки особый настрой. Отметил это, открывая заседание, и Президент Касым-Жомарт Токаев, обратив внимание, что проведение Нацио­нального курултая в Амал күні и в священный месяц Рамадан – хороший знак.

Глава государства напомнил, что идея создания Национального курултая была им выдвинута ровно три года назад, в специальном Послании народу. В том его выступлении был дан старт масштабным реформам, нацеленным на кардинальное обновление страны.

За три года в этом направлении проделана большая работа: внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия Парламента, усилена подотчетность Правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений, серьезно транс­формируются органы местной власти, введена система прямых выборов сельских и районных акимов.

– Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей. Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаим­ное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая.

Неважных проблем не бывает

Выступая на заседании, Президент в первую очередь остановился на ряде тем, которые были подняты членами Национального курултая, и высказал свою позицию по ряду вопросов.

Один из них – предстоящая налоговая реформа.

Как подчеркнул Глава государства, налоговая система – основа всей государственной системы, ведь если в бюджете не будет средств, то государст­во не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Однако, учитывая сложность вопроса, необходимо больше внимания уделять информационному сопровож­дению реформ, доносить их суть до граждан максимально доступным языком, чтобы было широкое понимание – почему государство предпринимает те или иные экономические меры.

В целом он отметил, что в профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. – Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать. Возвращаясь к налоговой сис­теме, Президент отметил, что в Казахстане действуют различные режимы, многочисленные льготы и преференции, которые сформировали в стране подобие налогового офшора. – Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Надо признать, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами. Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к Правительству и Парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство, – заявил Президент. При этом он акцентировал, что создание справедливой и эффективной налоговой системы – это вопрос будущего нашей страны, благополучия следующих поколений. Поэтому решительное реформирование данной сферы необходимо уже сейчас. Государство, заверил ­Касым-Жомарт Токаев, продолжит поддерживать бизнес, но соответствующие меры должны быть направлены на добропорядочных, ответственных и законопослушных предпринимателей. Переход на единый часовой пояс – еще один резонансный вопрос, по которому Президент высказался на заседании. – Согласен с Правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить и, тем более, не следует политизировать данный вопрос, – заявил Глава государства. Отметил Касым-Жомарт ­Токаев и актуальность поднятой на заседании темы общественной этики. Он поручил рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий, как оскорбление в соцсетях, унижение чести и достоинства людей, распространение недостоверной информации. Говорилось на курултае и о религиозной обстановке в стране, спикерами отмечалось усиление влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи. – В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям, – поручил Президент. Перед уполномоченными органами Глава государства поставил задачу обратить внимание на такие проблемы, как участившиеся случаи мошенничества, распространение «инфо-цыганства». – В обществе есть критика в отношении фильмов, которые ­показываются в наших кинотеатрах, – продолжил ­Касым-Жомарт Токаев. – В прошлом году вышли 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идет в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое. У нас также появились фильмы, в которых пропагандируются насилие, жестокость и криминальная романтика. Все мы хорошо понимаем, что кино – важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства. В этом контексте Глава государства также поручил заняться развитием анимации. Приведя в пример новый казахстанский мультфильм «Шокан. Путешествие в Кашгарию», Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что таких работ на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше. Еще один вопрос, поднятый членами Национального курултая, – об условиях содержания в женских колониях, в частности, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. Комментируя эту тему, Президент отметил, что уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. При этом необходимо обеспечивать равенство всех перед законом. – Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа «Закон и Порядок», мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения, – поручил он. Другая проблема: адаптация профессионально-технических колледжей к ситуации на рынке труда – здесь речь как о новых вос­требованных специальностях, так и о региональных дисбалансах в количестве рабочей силы. Президент поручил Правительству обстоятельно заняться решением этой задачи и отметил, что следует масштабировать опыт работы Костанайского колледжа на северные регионы. – В целом члены курултая постоянно поднимают актуальные общественные проблемы, – сказал Глава государства. – Некоторые «штатные критики» могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. И мы будем поднимать вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, и, самое главное, решать эти проблемы. Нужны системность, порядок и эффективность Президент отметил, что в Казахстане последовательно осуществляются масштабные реформы и точечные преобразования во всех сферах, исходя из чаяний народа и требований времени. Одной из основных задач является выстраивание системной и четкой работы государственного аппарата по каждому отдельно взятому направлению. В стране приняты различные программы и комплексные планы. Срок действия ряда из них истекает в этом году, и Правительству поручено провести «ревизию» данных документов, чтобы понять – какие должны быть продлены, какие приостановлены или закрыты. – Работа по направлениям, имеющим особое значение для будущего страны, должна идти непрерывно, – акцентировал при этом Глава государства. – В текущем году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, который по моему поручению был разработан в 2023 году. Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом – одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа. В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Приняты меры для защиты прав женщин и детей. – После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений. Представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия. Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она недостаточно скоординированная. Поэтому считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы «Дети Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он также отметил, что необходимо выстраивать комплексную системную работу по образованию и воспитанию детей, не отделяя эти два направления друг от друга. С этой целью в прошлом году в школах была запущена программа «Біртұтас тәрбие», которую, как отметил Президент, теперь необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. – В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат». Я полностью поддерживаю предложение членов курултая назвать данную программу «Адал азамат», – заявил Глава государства. Говоря о важной роли граж­данского сектора в реализации реформ и развитии общества, Президент поддержал предложения членов курултая о совершенствовании законодательства об НПО. Он подчеркнул, что для повышения эффективности государственного социального заказа нужен отдельный закон, соответствующий современным реалиям, и поручил уполномоченным органам при участии экспертов и общественных организаций заняться этим вопросом. – За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды, – продолжил Президент. – Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессис­темно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз. Ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе, убежден Глава государства. Профильным органам поручено разработать единый стандарт и перечень ведомственных наград. Наводится порядок в сфере ономастики: разработан единый и четкий регламент данной работы, и при ее проведении важно строго блюсти принципы исторической справедливости. – Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг. Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи «исторические заслуги» не подтверждаются никакими архивными документами, – отметил Президент. По его мнению, в названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа. – Мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов. При этом к переименованию сел, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей, – подчеркнул Глава государства. Что касается улиц, то в первую очередь надо дать названия безы­мянным улицам и повто­ряющимся топонимам. Также не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов. Как сообщил Президент, депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономас­тической комиссии. Внутренняя политика, идеология, идентичность Как подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев, совершенствование сферы ономастики, системы государственных и ведомственных наград, пропаганда созидательных ценностей, искоренение социальных пороков, развитие гражданского общества – это составные части большой идео­логической работы. – Поэтому согласен с мнением, что необходим единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики, – сказал он. Ряд членов курултая разработали проект Концепции внут­ренней политики, который Президент поручил госорганам всесторонне изучить. В целом, по мнению Главы государства, такой документ призван направить в единое русло деятельность всех уполномоченных структур и заинтересованных сторон. В нем должны быть четко прописаны цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства. – В Концепции следует обозначить базовые общенациональные ценности и символы, отражающие нашу идентичность, образ жизни. Это нужно прежде всего для их глубокого укоренения в обществе, защиты и более широкого продвижения, – заявил Президент. Он также добавил, что большую роль в укреплении нацио­нальной идентичности играет исконная казахская культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз. В прошлом году была подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней начиная с 14 марта, и каждый из праздничных дней имеет свое название и смысловое наполнение. – Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одея­ния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает ­этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать, – уверен Глава государства.

Особая важность культуры Говоря о достижениях в сфере культуры, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе развития театров, назвав их одним из важных показателей уровня культуры любой страны. В Казахстане интерес к теат­ральному искусству очень большой, но есть сложности. – На сегодняшний день в ­Казахстане насчитывается 46 региональных театров, однако состояние многих из них оставляет желать лучшего. К примеру, в Семее в одном здании ютятся сразу три театра. Надо сделать упор на развитие теат­ров именно в регионах. Важно поддерживать русские и другие национальные театры, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа. У нас также есть немало частных театров, которые доказывают, что это искусство может быть прибыльным. Поэтому призываю бизнес активно включиться в поддержку теат­ров в регионах, – сказал Глава государства. В 2024 году отмечается 180-летие великого Абая. Пять лет назад, на встрече с абаеведами в Семее Президент предложил создать Институт Абая. Сейчас эта инициатива реализуется в формате цифровой платформы для помощи нашим диаспорам и иностранцам в изучении ­казахского языка. – Важно трансформировать этот проект в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса, – отметил ­Касым-Жомарт Токаев. – Институт Абая призван стать проводником нашей культуры во всех ключевых странах-парт­нерах. Поручаю Министерству иностранных дел, фонду «Отандастар» совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию таких центров за рубежом. Также Президент отдельно отметил работу Международного общества «Қазақ тілі», которую он призвал и дальше поддерживать. – Культура – это не просто здания и учреждения, а твердая основа укрепления нашего национального самосознания в глобальном мире, – продолжил Глава государства. – В рамках взаимодействия с ЮНЕСКО мы уделяем большое внимание внесению объектов материального и нематериального наследия Казахстана в международные списки. Правительству следует активизировать работу по включению нашего документального наследия в реестр «Память мира», который наглядно демонстрирует интеллектуальный вклад наций в сокровищницу знаний человечества. Сегодня, акцентировал ­Президент, сфера культуры и идеологии кардинально транс­формируется под воздействием искусственного интеллекта. И это тоже большой «фронт работы». – На запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы зачастую генерируют продукт, имеющий мало общего с дейст­вительными образами. А все потому, что глобальные нейросети плохо распознают нашу историю, культуру и традиции. В Интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего английском, – обратил внимание Глава государства. Он сообщил, что уже идет работа по оцифровке связанных с Казахстаном архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. В целом предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Исторические вехи Развитию исторической науки в Казахстане сегодня уделяется особое внимание как важному фактору укрепления национальной идентичности. Президент отметил, что нынешний курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду. В этой связи он предложил следующее заседание провести именно в этом городе – традиция проведения ежегодных встреч Национального курултая в знаковых для истории страны местах продолжается. – Сто лет прошло и с момента возвращения исконного самоназвания нашего народа «қазақ», – продолжил ­Касым-Жомарт ­Токаев. – Конечно, истоки нашей государственности уходят вглубь веков. Однако мы должны открыто говорить, что возврат нашего исконного самоназвания стал важным шагом в восстановлении исторической справедливости. Ключевую роль в этом сыграл Сакен Сейфуллин. Будучи главой правительства, он развернул идеологическую кампанию, написав статью «Давайте называть казахов казахами, исправим ошибку» («Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік»). Такие знаковые вехи должны быть сохранены в исторической памяти народа. Выступая на заседании, ­Глава государства вновь напомнил об опубликованном в газете ­«Egemen Qazaqstan» интервью ­Толена Абдика, в котором известный писатель обратил внимание на давний императив: «Не будь только сыном своего отца – будь человеком» («Атаның баласы болма, адамның баласы бол»). Комментируя эти слова, ­Президент обратил внимание на то, что ставить свою нацию выше других – путь, который в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Любой народ, каждая страна, следуя по пути прогресса, способны добиться впечатляющих успехов в развитии. – В целом нам крайне необходим панорамный цивилизационный взгляд на историю, который на концептуально новом уровне соединит наше прошлое, настоящее и будущее. Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире, масштабнее, – убежден ­Касым-Жомарт Токаев. Он еще раз подчеркнул: необходимо заниматься позицио­нированием Казахстана как самостоятельной части мировой цивилизации, в полной мере раскрыть уникальность и универсальность опыта нашего народа. При этом нельзя мифологизировать свою историю и впадать в архаику. – Это поможет и в понимании миссии современного Казахстана. Ведь быть одним из центров зарождения и развития номадической цивилизации означает не просто помнить свое прошлое, но и во имя общего блага объединять народы и культуры, эпохи и пространства. Вся наша история учит нас не разделять, а связывать, не разрушать, а строить. Как сердце Великой степи Казахстан должен продолжать свою историческую миссию, превращая древние традиции номадов в мощную опору для неуклонного движения вперед, – отметил Глава государства. Следует систематизировать работу по проведению научных исследований, реставрации исторических памятников, ар­хеологических раскопок, а также развитию музейного дела, изучению зарубежных архивов, возрождению национальных традиций. Вложения в инфраструктуру Национальный курултай – это площадка для обсуждения актуальных вопросов по всем направлениям развития государства. На нынешнем этапе в числе первостепенных задач – создание новых точек экономического рос­та регионов и устранение дисбалансов в региональном развитии. Этим вопросам ­Президент посвятил большую часть своего выступления. – В этом году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в два раза, до 8 триллионов тенге. В последующие годы Правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. Речь по сути идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса, – отметил Глава государства. По всей стране реализуются крупные инфраструктурные проекты. Уже в 2025–2026 годах намечен запуск газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал и второй нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Запланировано возведение электростанций на базе парогазовых установок в Кызылорде и Туркестанской области. Будут модернизированы ­ТЭЦ-2 и ­ТЭЦ-3 в Алматы. Начнет работу опреснительный завод в курортной зоне Кендерли, что обеспечит жителей Жанаозена стабильным доступом к питьевой воде. Будут введены в эксплуатацию ферросплавные заводы в Караганде и Экибастузе, химический комплекс по производству минеральных удобрений в Жамбылской области. Откроются автомобильные заводы в Алматы и Костанайской области. Закончится строительство железнодорожного участка Дос­тык – Мойынты и обводной линии станции Алматы, нач­нется новый проект Кызылжар – Мойынты. Будет достроен контейнерный хаб на побережье Каспийского моря в Актау. Заработает международный аэропорт на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», появятся аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли. Будет проложена волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой коридор между Европой и Азией. – Пользуясь возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного инфраструктурного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километ­ров. Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона, – сообщил Глава государства. Также, по мнению Президента, следует восстановить аэропорт в Аркалыке и построить там новый аэровокзальный комплекс. – В течение следующих четырех лет в стране каждый год будет запускаться около 200 инвестиционных проектов. Таким образом мы сформируем новый индустриальный каркас, укрепим транзитно-транспортный потенциал нашей страны, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Фокус на регионы Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в 2022 году в Казахстане были образованы новые области, и это решение придало мощный импульс их развитию: социально-экономические показатели в этих регионах значительно улучшились, туда пошли инвестиции. Все это напрямую отразилось на качестве жизни местных жителей. В то же время Президент обратил внимание, что ситуация в новых областях должна быть на контроле Правительства, им надо помогать. Отдельно Глава государства затронул вопросы развития приграничных районов и населенных пунктов, подчеркнув, что ситуация в них напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Он сообщил, что партия «Amanat» предлагает принять новый закон, нацеленный на развитие таких районов, и поручил Правительству совместно с депутатами всесторонне рассмотреть эту инициативу. – Через приграничные районы, как правило, проходят важные транспортно-логистические маршруты. В текущем году следует завершить модернизацию 9 автомобильных таможенных постов. В результате их пропускная способность вырастет в 6 раз. Это внесет серьезный вклад в укрепление транзитного потенциала нашей страны, – добавил Касым-Жомарт Токаев. Он также рассказал, что сейчас разрабатывается Концепция регионального развития. В ней будут предусмотрены новые подходы, нацеленные на устранение дисбалансов между регионами и улучшение межведомственного взаимодействия. Усилия регио­нов, подчеркнул ­Президент, должны быть согласованы с работой, которую проводят отрас­левые госорганы на республиканском уровне. – Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления населенных пунктов. Думаю, центральные и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий, – добавил он. Цифровая повестка и экономика инноваций Выступая на заседании Нацио­нального курултая, Президент вновь акцентировал внимание на задачах тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. По его словам, сегодня, по сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса. И Казахстан должен быть в числе первых. – Применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное админис­трирование, оптимизирует государственные закупки, упрос­тит все процессы взаимодействия граж­дан и государства. Профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах. Этот вопрос – на моем особом кон­троле, – заявил Глава государства. Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности страны. Здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна. – Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвес­тиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений, – сказал Президент. В современном мире, уверен Глава государства, экономика должна опираться на инновации. В Казахстане многое делается для развития науки, обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. – Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий «Алатау». Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон. Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреж­даю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий.

Развивать туризм, сохранять биоразнообразие Серьезной точкой роста регионов должен стать туризм. Укреплению туристического потенциала могут способствовать проводимые на местах мероприятия республиканского и международного масштаба. Одним из таких проектов в текущем году станет «Ярмарка Содружества» в Таразе, на которую приглашены ремес­ленники и аграрии из многих государств. Как считает Президент, это мероприятие не только углубит экономические связи с партнерами, но и укрепит репутацию Тараза как одного из древнейших центров торговли и культуры, позволит привлечь в регион новые инвестиции и поток туристов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, фактически в каждом регионе проходят подобные «якорные» культурно-туристические мероприятия, многие из которых уже стали традиционными и ожидаемыми. Он подчеркнул, что проводить их нужно преимущественно за счет спонсорских средств, а также распределить их равномерно в течение года, заняться их брендированием и рекламой. Отдельно затронул Президент вопрос охраны биологического разнообразия Казахстана. – Знаю, что во время рабочих секций партией «Ауыл» поднималась проблематика, связанная с сайгаками. Из регионов также поступают обращения по этому поводу. В 2019 году по моей инициативе были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство. Благодаря этому и другим комп­лексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции, как раньше, нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение, – сказал Глава государства. Также он сообщил о начале работы по восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье. На очереди – сохранение и приумножение численности снежных барсов. Охраны требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которые сейчас находятся в опас­ности из-за разрушительной деятельности людей. – Считаю необходимым соз­дать Фонд охраны биологического разнообразия. Как Глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, Президент напомнил, что Казахстан сумел внести в международный реестр наше достояние – казахскую охотничью породу собак тазы. Также Глава государства вновь сделал акцент на важности воспитания в обществе экологического мышления. С прошлого года в стране проходит акция «Таза Қазақстан», принципы которой должны войти в повседневный образ жизни каждого гражданина и всей страны. Образование, медицина, жилье Два года назад Президентом был инициирован национальный проект «Комфортная школа», направленный на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения. – Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. В регионе открылись образовательные учреждения на более чем 12 тысяч ученических мест. В остальных регионах темпы строительства не радуют. Правительству и фонду «Самрук-Қазына» нужно активизировать эту работу. В ближайшее время проверю, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он также сообщил, что в этом году по всей стране будет построе­но свыше 200 школ на 500 тыс. ученических мест, в течение трех лет модернизированы 1 300 школ, включая 900 на селе. Кроме того, к новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безо­пасности детей. Продолжится масштабное развитие медицинской инфраструктуры по всей стране. До конца текущего года в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предстоит построить 188 медицинских объектов. – Нужно ввести в эксплуатацию многопрофильную больницу в Риддере, Центр гематологии в Усть-Каменогорске, станцию скорой помощи в Актау, Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы, новый корпус Национального научного онкологического центра в Астане, – перечислил Глава государства. – В 2026 году предстоит модернизировать 32 центральные районные больницы, а также завершить строительство больниц в Кызылорде и Мангистауской области. Срывы намеченных сроков недопустимы. Определяющим фактором повышения качества жизни остается доступность жилья для граждан. В прошлом году для социально уязвимых категорий государством приобретено почти 21 тыс. квартир. За последние два года в ряде городов страны (Семей, Тараз, Кентау, Уральск) были построены современные реабилитационные центры для лиц с особыми потребностями. До конца 2026 года нужно открыть такие центры в Актобе, Атырау, Кокшетау, Шымкенте и Талдыкоргане. Кроме того, в каждом областном центре нужно создать цент­ры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. Благодаря участию спонсоров и фонда «Қазақстан халқына» определенные подвижки в этом нужном деле имеются. Правительству и акимам поручено активизировать данную работу. – В Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование. Это принципиальный вопрос. Поэтому до конца текущего года надо разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями, – сказал Президент. Инициативы для Акмолинской области Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проведение заседаний Национального курултая в разных регионах дает хорошую возможность рассмотреть актуальные вопросы их развития. Он подчеркнул, что придает большое значение развитию Акмолинской области, и остановился на ряде инициатив, которые следует реализовать в регионе. Учитывая, что 2025-й проходит под знаком Года рабочих профессий, Президент в первую очередь сделал акцент на важности расширения возможностей для молодежи, усиления профориен­тационной работы, создания условий для получения востребованных рабочих профессий. Эту задачу он адресовал руководителям всех регионов. Что касается Акмолинской области: Правительству и акимату регио­на поручно открыть в Косшы колледж международного образца, который обеспечит доступ молодежи к востребованному образованию. – Большими перспективами обладает Бурабай, который уже приобрел широкую международную известность. Принят Комплексный план развития курортной зоны до 2029 года. На его реализацию будет направлено около 140 миллиардов тенге, почти половина из них – частные инвестиции. Задача Правительства и акимата области – обеспечить качественную реализацию мер, обозначенных в документе. В первую очередь необходимо, чтобы в Щучинско-Боровской курортной зоне развивалась инфраструктура, строго соблюдались все экологические требования, предоставлялись туристические услуги в соответствии с мировыми стандартами, – подчеркнул Глава государства. Визитной карточкой региона должен стать новый Конгресс-центр в Бурабае. Правительству и акимату региона поручено детально проработать данный вопрос. Также Президент поручил обратить внимание на системное развитие других перспективных рекреационных направлений области – Зеренда, Сандыктау, Акколь. – Важно последовательно выстраивать большой туристический кластер, в который будут органично интегрированы все природные жемчужины и сакральные места региона. При этом нужно внимательно следить за соблюдением законности при выделении земельных участков под строительство частных туристических объектов, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, надо продолжить развитие спортивных баз региона для подготовки наших нацио­нальных сборных по разным видам спорта. Спорт как инвестиции в нацию Продолжая тему спорта, Глава государства призвал обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране. По его словам, большинство областных футбольных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых с привлечением спонсорских средств. Также в каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это, обозначил Президент, задача на ближайшие два года. – Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Профильное минис­терство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола. Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. В целом, как подчеркнул Президент, популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи – это залог здоровья нашей нации. Работа в этом направлении должна продолжаться как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. – Государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры по всей стране. В этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в облас­ти Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске. В Кокшетау в текущем году начнется возведение многофункционального спортивного комплекса, не имеющего аналогов в Казахстане. Правительству необходимо проработать финансирование данного проекта из Специального государственного фонда, который пополняется за счет возврата незаконно выведенных активов, – также сообщил Президент. В целом он подчеркнул, что за три года в страну уже возвращены активы на сумму, превышаю­щую 2 трлн тенге, и эти средства идут на решение насущных экономических и социальных задач в регионах. – «Сильные регионы – сильная страна» – один из незыблемых принципов моего политического курса, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Следуя ему, Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу. Вызовы эпохи неопределенности Обращаясь к участникам заседания Национального курултая, Президент не обошел вниманием и вопросы глобальной повестки. Он отметил, что сегодня все мы являемся свидетелями масш­табной трансформации мира. Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой час­тью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф. – Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный нацио­нализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики, – подчеркнул Президент. – Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской меж­дународные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей «за прогресс и демократию», «права человека», «свободу прессы», «борьбу с коррупцией» никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с Президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия «глубинного государства», восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддерж­ки, – сказал он. Казахстан, как подчеркнул ­Касым-Жомарт Токаев, всегда исходил из необходимости баланса исторических, традиционных и современных ценностей. Всегда призывал к политическому праг­матизму и говорил о важности утверждения Закона и Порядка. – Нынешние мировые события показали верность нашего курса. Конечно, нужно всегда учитывать то, что происходит за рубежом, но мы должны ориен­тироваться прежде всего на свою внут­реннюю повестку. Для защиты своих национальных интересов мы должны и далее действовать прагматично, рационально, – призвал Глава государства. – Нам необходимо укрепить наше национальное мышление. Чтобы быть по-настоя­щему конкурентоспособными в эпоху глобальной неопределенности, мы должны стать зрелой нацией во всех проявлениях: цивилизованной, адаптивной, целеустремленной. Никто за нас не сделает Казахстан развитым и процветающим государством, подчеркнул Президент. Казахстанцы должны полагаться только на собственные силы и возможности, поэтому нам как нации предстоит избавиться от всего, что мешает двигаться вперед, и обрести себя в новом качестве. – Нам следует подготовить страну к надвигающимся глобальным переменам, сделать Казахстан сильным государством, способным справиться с любыми вызовами. Это моя главная миссия как Президента, и это основная задача всей нашей нации, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что начатые реформы задали мощный импульс развитию страны, пробудили в обществе надежду на перемены, вернули веру в справедливость. Достижения очевидны. С 2019 года экономика Казахстана выросла на 15,5% в реальном выражении. ВВП страны достиг 288 млрд долларов, а ВВП на душу населения увеличился почти на 46%, превысив 14 тыс. долларов. Более чем в 5 раз вырос­ли инвестиции в образование и нау­ку, в 3,5 раза – в здравоохранение и социальное обслуживание, почти в 3 раза – в транспортную отрасль. Наша страна пользуется уважением на международной арене, в мире Казахстан называют «средней державой». – Мы научились уверенно преодолевать все вызовы, спокойно и деловито решать все возникаю­щие проблемы, – подчеркнул Президент. – К успеху приходит именно тот, кто неуклонно идет к своей цели, принимая не совсем популярные, но крайне важные для достижения цели решения. «Дорогу осилит идущий» – это основной принцип нашей работы. В условиях геополитической напряженности нам крайне важно как зеницу ока беречь главное условие нашего устойчивого прогресса – общенациональное единство, согласие и стабильность в обществе. Образ будущего Как отметил Глава государства, глубокие и всесторонние реформы в стране только начались, и впереди – нелегкий путь. Как прогрессивная нация, мы должны смотреть только вперед, и нам нужны долгосрочные цели, четкий образ будущего. Потому что правильное целеполагание – это основа основ любого успеха. Не за горами 40-летие Независимости Казахстана, и, по мнению Касым-Жомарта Токае­ва, крайне важно иметь четкое представление, с каким багажом мы подойдем к этому знаковому рубежу, какие исторические задачи мы должны решить к этому времени. – Мы должны быть реалистами и понимать, что не можем быть в числе первых во всех отраслях и направлениях. Поэтому нам нужно иметь четкое представление о наших конкурентных преимуществах. На мой взгляд, у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым мы способны не только стать самодостаточными, но и задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе. Цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор и, конечно, особняком стоит человеческий капитал, – считает Президент. Что касается цифровизации и ИИ, то у нашей страны есть возможность добиться прорыва. Правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений и ИИ. Нужно создать мощную архитектуру хранения и обработки данных, начать массово экспортировать технологические продукты