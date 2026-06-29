Президент наградил грузинского премьера орденом «Достық» I степени

Президент

Выступая на церемонии награждения, Касым-Жомарт Токаев назвал Ираклия Кобахидзе другом нашей страны, дальновидным лидером и преданным своему делу государственным деятелем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

- Благодаря Вашему сильному руководству Грузия успешно проводит масштабные социально-экономические реформы, повышая благосостояние своих граждан, укрепляя свой международный авторитет и усиливая позиции в качестве ключевого регионального партнера. Уверен, что Грузия будет и впредь двигаться вперед по пути устойчивого развития, достигая новых высот как сильная и процветающая страна, – отметил Касым-Жомарт Токаев.✔️

Кроме того, Президент высоко оценил нынешний уровень отношений между Казахстаном и Грузией, которые связывают глубокие исторические корни, общие культурные ценности, многовековые узы дружбы и взаимопонимания.
 

– Казахский народ с особым уважением относится к богатой истории и уникальной культуре грузинского народа. Грузинская община является неотъемлемой частью нашего полиэтнического общества и служит своеобразным мостом между нашими странами. В последние годы двусторонние отношения приобрели новый импульс: активизировался политический диалог, стабильно растет взаимная торговля, а экономическое сотрудничество продолжает расширяться в самых разных секторах. Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на мировой арене, последовательно поддерживая друг друга по ключевым международным вопросам, – сказал Глава государства.

В знак признания исключительного лидерства и значительного вклада в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Грузией Касым-Жомарт Токаев торжественно вручил Ираклию Кобахидзе орден «Достык» I степени.

В свою очередь Премьер-министр Грузии поблагодарил Главу нашего государства за столь высокую оценку его деятельности.

#Токаев #орден #вручение #Кобахидзе

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