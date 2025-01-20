Президент наградил медалью «Шапағат» водителя общественного транспорта Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев за социально-общественную активность и проявленную гражданскую ответственность наградил медалью «Шапағат» Каната Ахметова, водителя одного из городских автобусных маршрутов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Государственную награду вручил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он отметил, что Канат Ахметов стал первым представителем трудовых профессий, удостоенным подобной награды в 2025 году, объявленном президентом Годом рабочих профессий.

«Для меня огромная честь и большая ответственность удостоиться государственной награды. Это дополнительный стимул трудиться на пользу общества, быть примером для коллег и родных. Отрадно, что президент уделяет внимание простым рабочим и признает их вклад в развитие страны», - сказал Канат Ахметов.

Напомним, ранее водитель автобуса городского маршрута №66 Канат Ахметов получил подарок и благодарность от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева за проявленное внимание к пассажиру в инвалидной коляске.

Канат Ахметов воспитывает четверых детей, водителем автобуса в «Алматыэлектротранс» работает почти год. Пост в социальных сетях с историей о том, как он помог пассажиру в инвалидной коляске попасть в транспортное средство с помощью предусмотренного подъемника, получил множество теплых откликов от горожан.