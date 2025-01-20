Президент направил телеграмму известному писателю Толену Абдику

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму народному писателю Казахстана, драматургу, общественному деятелю Толену Абдику, интервью которого недавно было опубликовано в газете «Егемен Қазақстан».

«С большим интересом ознакомился с Вашим интервью газете «Егемен Қазақстан». В Ваших глубоких размышлениях заключены ценные идеи, касающиеся духовного бытия нашей нации. Считаю весьма своевременными Ваши критические замечания о перспективах развития отечественной литературы и мудрые наставления молодому поколению. В эпоху глобальной нестабильности долгом писательского сообщества является продвижение посредством художественного творчества идей справедливости, добра и общечеловеческих ценностей. Это имеет важное значение для будущего нашей страны. Желаю Вам неиссякаемого творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!» – говорится в телеграмме.