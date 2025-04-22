Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким Акима Тарази

Президент,Соболезнования
66

Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа

фото из архива "КП"

Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.

– Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как «Әдебиет әлемінің Әкімі» («Аким литературного мира»), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.

#президент #соболезнование #Аким Тарази

Популярное

Все
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Точки роста индустрии
Дом на стенах держится
Основываясь на принципах честной журналистики
Лучших юных стрелков определили в столице
Туркестанский стиль
Гала-концерт финалистов конкурса «Серпер» прошел в Астане
«Не смолкнет песня боевая...»
Я читаю, следовательно – живу
«Кайсар» и «Туран» преподнесли сюрпризы
В Таразе прошла масштабная выставка детского творчества
Пришла весна – прощай, ходовка?
Об этом нельзя молчать
Развитие сельского хозяйства – движение государства вперед
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Плох тот слесарь, который не мечтает стать инженером
Лучше учиться на чужих ошибках
На скудном пайке
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Как убивали Шерзата Болата
Нет дружбы крепче фронтовой
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
Определены четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
По-прежнему бодр духом ветеран
В Европе прошли Дни искусства Приаралья
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны

Читайте также

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Ри…
Токаев и Бердымухамедов посетили Turkistan visit centre
Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов посетили «Э…
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясса…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]