Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.

– Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как «Әдебиет әлемінің Әкімі» («Аким литературного мира»), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.