Президент недоволен развитием курорта Бурабай

На совещании по развитию туризма глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что важные инфраструктурные проекты в Бурабае не были завершены, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что уникальные природные, исторические и культурные памятники Щучинско-Боровской курортной зоны являются нашим уникальным достоянием.

«Близость Бурабая к Астане обеспечивает постоянный приток туда жителей и гостей столицы. Количество туристов ежегодно увеличивается. Однако строительство инфраструктуры курортной зоны продвигается очень медленно. В результате экологическая ситуация в местах массового отдыха остается сложной, а власти затягивают реализацию важных инфраструктурных проектов. К примеру, не реализован в полной мере план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, принятый еще в 2012 год», - сказал он.

По плану предполагалось выделить 126 миллиардов тенге, а фактически выделено 35 миллиардов тенге. Это лишь 28% предусмотренных средств.

«За более чем 10 лет на курорте не смогли установить очистные сооружения. Также не завершено строительство водопроводных сетей и теплоисточников. Правительство, Управление делами Президента и акимат области должны, не затягивая, завершить эти проекты в кратчайшие сроки, – заявил лидер страны.

Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта «Бурабай», такие как «Акбура», озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска.

Кроме того, дано поручение ввести в строй «Единую цифровую платформу Burabay Travel», разрабатываемую Управлением делами Президента, с масштабированием данного цифрового продукта на других туристических дестинациях.



Глава государства призвал активно использовать современные инструменты популяризации туризма в Казахстане.

Ранее он высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах, дав соответствующие поручения по приведению их в порядок.