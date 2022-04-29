Президент: Новый Казахстан должен стать территорией справедливости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о важности вовлеченности всех граждан в решение государственных задач, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«История показывает, идеального момента для рывка вперед ждать не стоит, нам нужно действовать уже сейчас без промедления. Бесценное богатство нашей страны и главный двигатель преобразования – это люди, наши граждане. Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя. Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны», – сказал Глава государства.

Для построения Нового Казахстана, по его словам, требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.

«Внутренние убеждения граждан, основанные на осознании каждым гражданином своей ответственности за будущее страны, могут и должны стать движущей силой реальной модернизации Казахстана. В новой ценностной матрице нам важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона», – заявил Президент.

Между тем, обозначил он, законы – не догма, и они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан.

«Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь», – резюмировал Токаев.