Президент объявил о создании Фонда СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил о создании Фонда СВМДА, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель – создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию», – сказал глава государства.

Президент также указал на увеличение количества наблюдателей и партнеров Совещания.

«В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.