Президент отметил роль домбры в сохранении национальной культуры

Ее значение как одного из главных символов национальной культуры было отдельно отмечено Касым-Жомартом Токаевым на сегодняшнем совместном заседании палат парламента, сообщает Kazpravda.kz

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Как отметил Глава государства, пристальное внимание было уделено роли культурного наследия и национальных ценностей. Для поступательного развития Казахстан должен опираться на устойчивые ценности, богатую историю и культурное наследие.

Домбра занимает особое место в духовной жизни казахского народа, объединяя историческую память, традиционное искусство и связь поколений.

«Через несколько дней мы всей страной отметим Национальный день домбры. Это особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения. Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырза Али, «Нағыз қазақ – домбыра». Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство. Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Развитие духовной сферы остается важным направлением государственной политики. Оно связано с сохранением историко-культурного наследия, поддержкой национального искусства, развитием музеев, театров, библиотек, концертных организаций и продвижением казахстанской культуры.

Культура также была обозначена как часть развития человеческого капитала. В XXI веке главным ресурсом государства становится качество человеческого потенциала. В этой связи социальная сфера остается одним из стратегических приоритетов. На развитие науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной поддержки в этом году предусмотрено более 19 трлн тенге, что составляет свыше половины расходов государственного бюджета.