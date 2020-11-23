Президент ознакомился с перспективами развития СЭЗ "Сарыарка"
В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами развития специальной экономической зоны "Сарыарка", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Аким области Женис Касымбек доложил Президенту о ходе реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ, создании постоянных рабочих мест, привлечении частных и иностранных инвестиций в регион, а также о работе совместных казахстанско-германских предприятий.
Руководители ТОО "ЛиндеГаз Казахстан" (производство технических газов), ТОО "КазСолар-50" (солнечные электростанции), ТОО "Изоплюс" (производство теплоизолированных труб), ТОО "Бёмер Арматура" (производство шаровых кранов) подробно рассказали Главе государства о работе своих заводов и планах по расширению выпуска продукции, условиях работы в период пандемии с учетом экономической ситуации во всём мире, социальной ответственности бизнеса и благотворительной деятельности.
В разговоре с представителем компании "КазСолар-50" Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.
"Я поддерживаю альтернативную энергетику, и в Послании я сказал о том, что нужно проводить политику декарбонизации. Это перспективное направление. Весь мир движется в этом направлении. Я был в Германии, говорил на эту тему с руководителями немецких компаний. В целом считаю, что нужно обратить самое пристальное внимание на сотрудничество с ними. Солнечная электроэнергия интересна тем, что в будущем она может решить целый ряд проблем", - отметил Президент.
Затем Глава государства осмотрел производственные линии завода ТОО "Steel Manufacturing", на котором внедрена современная канадская технология производства. Производственная мощность завода латунных изделий составляет 30 млн штук в год.