Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов

Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству электровозов, расположенный в индустриальной зоне №1 Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Завод запущен в рамках программы индустриализации французской компанией Alstom. Глава государства был проинформирован о том, что на предприятии произведено и обслуживается 380 грузовых и 70 пассажирских электровозов и их компонентов для национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Кроме того, 80 секций грузовых электровозов экспортировано в Азербайджан. Сегодня завод производит кузовы локомотива, трансформаторы, низковольтные и высоковольтные шкафы и др. Во время осмотра цехов президенту доложили о разработке локомотива нового поколения, стоимость которого снижена на 40%, а эффективность повышена на 20%. К производству новых грузовых электровозов приступят в 2028 году.

В настоящее время Alstom инвестирует в строительство сервисных центров в Астане, Алматы, Шу и Арыси, что создаст дополнительно 700 рабочих мест.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена продукция отечественных производителей железнодорожного кластера. В Казахстане более 600 компаний задействовано в производстве деталей и комплектующих для отрасли. Их товары и услуги экспортируется в 25 стран.

В ходе встречи с молодыми специалистами электровозосборочного предприятия глава государства напомнил, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Он подчеркнул, что государство продолжит поддерживать представителей молодежи, занятых в производственной сфере.