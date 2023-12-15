Президент ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам Астаны начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как доложил заместитель акима города Евгений Глотов, объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%.

Индустриальный парк №1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.

Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.

«Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главе государства продемонстрировали достижения ведущих предприятий парка «Тау-Кен Алтын», Stadler Kazakhstаn, DSS, «ЭНКО», «DUYQAZ», «ВМП-Астана» и MFA International.

Аффинажный завод «Тау-Кен Алтын», занимающийся переработкой и аффинированием сырья с содержанием драгоценных металлов, является одним из успешных предприятий в управлении ФНБ «Самрук-Қазына». За 10 лет деятельности им произведено и поставлено в Национальный банк более 200 тонн аффинированного золота, также оказаны услуги толлинга на 80,5 тонны драгоценного металла.

Следующее предприятие, представленное президенту – ТОО Stadler Kazakhstаn, основанное в текущем году в результате инвестиционного соглашения со швейцарской холдинговой компании Stadler Rail AG. Мировой лидер по производству железнодорожного транспорта планирует наладить выпуск пассажирских вагонов в Казахстане. Продукция завода в первую очередь будет направлена на обновление отечественного подвижного состава. Для АО «Пассажирские перевозки» планируется произвести более 500 пассажирских вагонов.

По словам представителей предприятий Индустриального парка, их продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

К примеру, антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные покрытия, выпускаемые на заводе «ВМП «АСТАНА», широко применяются в различных секторах промышленности. Более 90 % продукции идет на экспорт в Россию, поставки осуществляются также на рынки Узбекистана и Кыргызстана.

Такой же высокий спрос в строительной индустрии столицы позволил компании «ЭНКО» открыть производственно-сервисный комплекс по обслуживанию оборудования для тепло- и водоснабжения.

Востребованной продукцией в условиях эпидемических угроз стали респираторы классов FFP1, FFP2 и FFP3, производимые совместно с турецкой компанией MFA MASKE TİCARET SANAYİ A. Ş. На сегодняшний день резидент индустриального парка №1 компания MFA International увеличила количество технологических производственных линий до 5 и планирует ввести в строй 10 линий к 2027 году. Это позволит компании производить до 20 миллионов респираторов ежегодно.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образцами военной одежды производства ТОО «DUYQAZ», телекоммуникационным оборудованием ТОО «Cuman Digital System Servis и продукцией других предприятий.

#Астана #Токаев #визит #индустрия #предприятия

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