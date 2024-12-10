Президент подарил автобус хромтауской школе

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с особенностями образовательного процесса и лабораторной работой учащихся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как рассказали президенту, учебное заведение участвует в пилотном проекте «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий».

Проект нацелен на повышение качества и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах. В рамках проекта педагоги обмениваются опытом в дистанционном режиме.

Глава государства посетил открытый урок, в котором в онлайн-режиме приняли участие учащиеся других сельских школ.

По завершении осмотра глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус, который сделает более доступным образование для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.