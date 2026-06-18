Президент поддержал присвоение статуса «национальный» Медицинскому университету Астана

В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам, сообщает Kazpravda.kz

- Стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации имеет последовательная модернизация системы медицинского образования. Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий.

Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля. Считаю важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации, - сказал Президент.