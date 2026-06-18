Президент поддержал присвоение статуса «национальный» Медицинскому университету Астана

Также он отметил, что будет уместно и символично дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины – Торегельды Шарманова
В Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. В ходе своего выступления Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам, сообщает Kazpravda.kz
- Стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации имеет последовательная модернизация системы медицинского образования. Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий.
Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля. Считаю важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации, - сказал Президент.
Также он приветствовал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным вузам.
- Одним из признанных субъектов отечественной высшей школы стал «Медицинский университет Астана», успешно развивающий цифровое здравоохранение и биомедицину. С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению Правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса – Национального. Поддерживаю данное предложение, - заявил Токаев.
Глава государства продолжил, что будет также уместно и символично дать столичному университету имя выдающегося ученого и родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя высшей степени отличия – звания Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.
- Поддерживаю инициативу Правительства и медицинской общественности назвать Карагандинский медицинский университет именем его основателя и многолетнего руководителя Петра Моисеевича Поспелова. В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости, - добавил Президент.