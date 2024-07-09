Президент подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей

Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, закон направлен на развитие отечественной породы лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, а также на увеличение поголовья с сохранением его свойств и проведение племенной работы в этом направлении.

Документом вносятся поправки в законы «О племенном животноводстве» и «Об охране селекционных достижений».

В закон «О племенном животноводстве» вносится дополнение в части возмещения затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Казахстана, с целью стимулирования разведения племенных лошадей в этой сфере.