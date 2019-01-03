Президент подписал поправки в указ об упрощенном порядке приема в гражданство РК

25.

Специалист в области здравоохранения

Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами анализа биомедицинских данных в области биоинформатики





26.



Бизнес-аналитик



Наличие международно-признанного сертификата по практикам бизнес-анализа и опыта работы не менее трех лет по специальности в области проведения анализа и моделирования бизнес-процессов





27.

Системный архитектор



Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов и опыта работы не менее трех лет по разработке и проектированию архитектуры программного обеспечения





28.

Разработчик программного обеспечения

Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке программного обеспечения, включая исследования, разработку, программирование и тестирование с применением информационно-коммуникационных и аддитивных технологий





29.

Проектный менеджер в области информационных технологий

Наличие ученой степени и звания, международно-признанных сертификатов в области проектного менеджмента; опыта работы не менее трех лет по управлению проектом в области информационных технологий





30.

Специалист

по робототехнике

Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы по программированию и моделированию роботов





31.

Дизайнер в области информационных технологий

Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет в области дизайна по инфографике, виртуального мира





32.

Специалист

по информационной безопасности

Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по обеспечению защиты информации, разработке и сопровождению систем защиты информации, контролю процесса управления и обеспечения информационной безопасности





33.

Аудитор по информационной безопасности

Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по проведению аудита объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности, планирования и контроля аудита информационной безопасности





34.



Инженер по защите информации



Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке и сопровождению системы защиты информации, установке, настройке и обеспечению работоспособности средств защиты информации





35.

Преподаватель высших учебных заведений

Наличие не менее академической степени магистра соответствующей сферы; опыт работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов





36.

Научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики)



Наличие ученой степени доктора наук и научно-исследовательских работ и изысканий международного значения; опыта работы не менее десяти лет в международно-признанных научных институтах, лабораториях и высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов





37.



Специалист в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений)



Наличие ученой степени доктора наук или академической степени магистра в области «Биоинженерия и биоинформатика»; международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по геномной диагностике, владению методами генной инженерии, трансгеноза и биотехнологии; опыта работы не менее пяти лет в международно-признанных научных институтах, или лабораториях, или высших учебных заведениях в проведении исследований, обработке и последующем анализе большого массива информации по биологическим объектам, математическим методам компьютерного анализа в сравнительной геномике, а также опыта работы (в объеме и требованиях, перечисленных в настоящем пункте выше) в разработке алгоритмов и программ (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, взаимодействия биологических объектов)





38.



Специалист в области мониторинга и

цифровизации

систем

моделирования

агропромышленного комплекса



Наличие международных сертификатов, подтверждающих квалификацию по специальности в области современных геоинформационных систем и больших данных, получаемых из различных источников; опыта работы не менее трех лет по сбору и анализу данных о месте расположения объекта, о географических и экологических особенностях, формах рельефа, почвах, растительности, гидрологии; умение создавать автоматизированные сельхозформирования с удаленным управлением





39.



Специалист в области автоматизации и

управления



Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по созданию и применению алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления автоматизации мониторинга за природными ресурсами, в том числе за оборотом сельскохозяйственной продукции, охраной, воспроизводством и использованием животного и растительного мира; по мониторингу особо охраняемых природных территорий, по учету в области использования и охраны природных ресурсов, автономных систем, технологических линий и процессов, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации



