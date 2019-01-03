Президент подписал поправки в указ об упрощенном порядке приема в гражданство РК
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| 6.
| Врач
| Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами:
1) диагностики и лечения в области:
акушерства и гинекологии;
ангиохирургии;
анестезиологии-реаниматологии;
кардиохирургии;
нейрохирургии;
онкологии;
онкогематологии;
оториноларингологии;
радиологии;
трансплантологии;
фармакологии и клинической фармакологии;
челюстно-лицевой хирургии;
2) фармакогеномики в области фармакогенетики
| 10.
| Инструктор-спортсмен
| Наличие у спортсмена спортивного звания не менее мастера спорта международной квалификации либо спортивной квалификации международного уровня, занявшего с первого по шестое место на Олимпийских играх, или с первого по третье место на чемпионатах мира, или с первого по третье место на Азиатских играх, или с первого по третье место на чемпионатах Европы, или первое место в финалах кубка мира по олимпийским видам спорта, или занявшего на чемпионатах Азии, Европы, всемирных универсиадах, Всемирных юношеских и юниорских играх с первого по третье место, а также с первого по третье место на иных значимых международных соревнованиях
| 25.
| Специалист в области здравоохранения
| Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами анализа биомедицинских данных в области биоинформатики
| 26.
|
Бизнес-аналитик
| Наличие международно-признанного сертификата по практикам бизнес-анализа и опыта работы не менее трех лет по специальности в области проведения анализа и моделирования бизнес-процессов
| 27.
| Системный архитектор
| Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов и опыта работы не менее трех лет по разработке и проектированию архитектуры программного обеспечения
| 28.
| Разработчик программного обеспечения
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке программного обеспечения, включая исследования, разработку, программирование и тестирование с применением информационно-коммуникационных и аддитивных технологий
| 29.
| Проектный менеджер в области информационных технологий
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанных сертификатов в области проектного менеджмента; опыта работы не менее трех лет по управлению проектом в области информационных технологий
| 30.
| Специалист
по робототехнике
| Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы по программированию и моделированию роботов
| 31.
| Дизайнер в области информационных технологий
| Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет в области дизайна по инфографике, виртуального мира
| 32.
| Специалист
по информационной безопасности
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по обеспечению защиты информации, разработке и сопровождению систем защиты информации, контролю процесса управления и обеспечения информационной безопасности
| 33.
| Аудитор по информационной безопасности
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по проведению аудита объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности, планирования и контроля аудита информационной безопасности
| 34.
|
Инженер по защите информации
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке и сопровождению системы защиты информации, установке, настройке и обеспечению работоспособности средств защиты информации
| 35.
| Преподаватель высших учебных заведений
| Наличие не менее академической степени магистра соответствующей сферы; опыт работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов
| 36.
| Научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики)
| Наличие ученой степени доктора наук и научно-исследовательских работ и изысканий международного значения; опыта работы не менее десяти лет в международно-признанных научных институтах, лабораториях и высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов
| 37.
|
Специалист в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений)
| Наличие ученой степени доктора наук или академической степени магистра в области «Биоинженерия и биоинформатика»; международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по геномной диагностике, владению методами генной инженерии, трансгеноза и биотехнологии; опыта работы не менее пяти лет в международно-признанных научных институтах, или лабораториях, или высших учебных заведениях в проведении исследований, обработке и последующем анализе большого массива информации по биологическим объектам, математическим методам компьютерного анализа в сравнительной геномике, а также опыта работы (в объеме и требованиях, перечисленных в настоящем пункте выше) в разработке алгоритмов и программ (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, взаимодействия биологических объектов)
| 38.
|
Специалист в области мониторинга и
цифровизации
систем
моделирования
агропромышленного комплекса
| Наличие международных сертификатов, подтверждающих квалификацию по специальности в области современных геоинформационных систем и больших данных, получаемых из различных источников; опыта работы не менее трех лет по сбору и анализу данных о месте расположения объекта, о географических и экологических особенностях, формах рельефа, почвах, растительности, гидрологии; умение создавать автоматизированные сельхозформирования с удаленным управлением
| 39.
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Специалист в области автоматизации и
управления
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по созданию и применению алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления автоматизации мониторинга за природными ресурсами, в том числе за оборотом сельскохозяйственной продукции, охраной, воспроизводством и использованием животного и растительного мира; по мониторингу особо охраняемых природных территорий, по учету в области использования и охраны природных ресурсов, автономных систем, технологических линий и процессов, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации
| 40.
| Специалист в области сельскохозяйственного машиностроения,
управления
техникой
с помощью GPS
| Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по использованию 3D-моделирования и по числовому программному управлению при проектировании и изготовлении сельскохозяйственных машин, применению робототехники и созданию сельскохозяйственных машин с GPS-управлением