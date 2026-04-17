Токаев поделился своим видением будущего ООН

«Мы говорим о региональных и глобальных конфликтах, но в то же время, возможно, Вы как бывший министр иностранных дел Турции уже заметили, что все основные переговоры проходят за пределами площадки ООН и других крупных международных структур. Люди встречаются в определенных столицах, в отдельных конференц-залах, но не в стенах ООН. Мы не видим, чтобы высокие представители ООН выступали посредниками в этих конфликтах. Это серьезная проблема. Речь идет о снижении роли ООН. Я очень обеспокоен этим, поскольку сам работал в системе ООН и других международных организациях. Сейчас все обсуждают, кто станет следующим Генеральным секретарем ООН. Считаю, что это не так важно. Самое главное – выживет ли вся система в том виде, в каком она существует», – убежден Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал изучить влияние искусственного интеллекта на деятельность международных организаций и отметил необходимость кардинального реформирования глобальной Организации.

«Я только что упомянул, что это выглядит весьма странно и, возможно, даже нелепо, но именно Совет Безопасности препятствует решению важнейших международных вопросов. Люди, дипломаты или политики, вынуждены вести переговоры в рамках других площадок. Кстати, эту проблему весьма красноречиво затронул Президент Дональд Трамп в сентябре прошлого года на сессии Генеральной Ассамблеи, и я полностью с ним согласен. Он раскритиковал неработающий телесуфлер и эскалатор в штаб-квартире ООН, заявив, что в ООН все сломано. Но самая серьезная проблема заключается в том, что весь процесс поддержания мира нарушен как в Организации Объединенных Наций, так и в других структурах. Я являюсь убежденным сторонником многосторонней дипломатии и по-прежнему верю в светлое будущее человечества, сплоченного вокруг идеи справедливости как центрального элемента укрепления мира», – заявил Глава государства.

По словам Президента, ООН необходимо избавляться от не соответствующих времени идей и установок.

«Организация была создана 80 лет назад, и правы те, кто утверждает, что она устарела и даже пришла в упадок. Нам нужно обратить внимание на содержание Устава ООН, в котором упоминаются так называемые «вражеские государства». Да, 80 лет назад все было совершенно ясно. Сегодня же так называемые «вражеские государства» играют чрезвычайно важную роль в поддержке и финансировании Организации и в содействии процессу поддержания мира. Самое главное – повысить уровень эффективности и авторитет ООН», – полагает Президент.

Затем Касым-Жомарт Токаев остановился на важной роли превентивной дипломатии в деле предотвращения конфликтов.

«Этот вопрос обсуждается уже много лет, по крайней мере, последние 30 лет. Но ничего не происходит, кроме очень красивых выступлений, деклараций и так далее. Считаю, нам необходимо сосредоточиться на мерах по прогнозированию региональных или глобальных конфликтов, это и есть превентивная дипломатия. Одновременно мы должны объединить усилия по поддержке эффективной многосторонней дипломатии», – подытожил свое выступление Глава государства.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в ходе дискуссии поддержала позицию Касым-Жомарта Токаева о необходимости особое внимание в работе ООН уделить превентивной дипломатии.

«Позвольте мне еще раз отметить, что и Организация Объединенных Наций, и Европейский Союз возникли как проекты мира. Оба в некотором смысле потерпели неудачу, столкнувшись с войной. Почему? Потому что не было превентивной дипломатии. Г-н Токаев упомянул и превентивную, и проактивную дипломатию. Это то, чего нам так не хватает – рациональной модели принятия политических решений», – заявила лидер Северной Македонии.

В панельной дискуссии также принял участие Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.