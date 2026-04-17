Глава государства принял участие в панельной сессии Анталийского дипломатического форума

Касым-Жомарт Токаев принял участие в панельной сессии «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» Анталийского дипломатического форума, в котором модератором выступил депутат парламента Турции, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства особо отметил роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений.
«Прежде всего, я хотел бы отметить ведущую роль, которую играет в этой части мира Турция под руководством выдающегося лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Считаю, что наши страны могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых проблем, которые, к сожалению, периодически возникают в нашем регионе. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, мы с нетерпением ожидаем приезд Президента Эрдогана с государственным визит в Казахстан в следующем месяце», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Затем Президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.
«Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье. Я помню, как бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан часто повторял: «Да, мы по-прежнему находимся на перепутье». И это никогда не изменится, если речь идет о снижении международной напряженности. Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН – незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что Организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать. Да, это правда. Но будем предельно откровенными. Никто не верит, что это произойдет очень скоро, так как мы уже давно заявляем о реформах, изменениях и переформатировании ООН, но этого не происходит. Мы должны честно признать, что именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН», – отметил Глава государства.
Президент также перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам.
«Считаю, что глобальные лидеры, а также руководители отдельных государств в разных регионах должны, в первую очередь, ответственно подходить к вопросам международной безопасности и мира. В наши дни стратегическая сдержанность играет чрезвычайно важную роль. Выход из сложившейся ситуации в этом очень сложном и даже парадоксальном мире, на мой взгляд, прост. Нужно быть более ответственным и проявлять сдержанность», – подчеркнул Президент Казахстана.
Глава нашего государства высказал свою оценку событий на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах переговорного процесса.
«Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация. Трудно давать какие-либо комментарии по этому поводу. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта. Прежде всего, сильно пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу. Но мы должны учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана. Но сейчас мы переключились на обсуждение вопросов глобальной торговли. Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли – это большая проблема», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса Организации является позиции постоянных членов Совета Безопасности.
«На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН. Иначе мы будем бесконечно говорить о перепутье, о стратегических ценностях и других вопросах. Мы проводим множество глобальных и региональных встреч, конференций и так далее. Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Конечно, я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем», – подчеркнул Глава государства.
Предваряя очередной вопрос, Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте Касым-Жомарта Токаева.
«Президент Токаев является одним из мировых лидеров, он знает международную систему и, в частности, Организацию Объединенных Наций. Вы знаете, он занимал пост заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В это время я был Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Неустанно трудясь во благо братского Казахстана, нашего братского народа, он также делает все возможное, чтобы сделать международную систему более эффективной и более актуальной», – отметил модератор.