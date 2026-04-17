Глава государства принял участие в панельной сессии Анталийского дипломатического форума

Фото: Акорда

Глава государства особо отметил роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана, под руководством которого Турция укрепляет свои позиции в качестве авторитетного участника международных отношений.

«Прежде всего, я хотел бы отметить ведущую роль, которую играет в этой части мира Турция под руководством выдающегося лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Считаю, что наши страны могут сыграть очень позитивную, я бы сказал, значительную роль в решении наиболее острых проблем, которые, к сожалению, периодически возникают в нашем регионе. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, мы с нетерпением ожидаем приезд Президента Эрдогана с государственным визит в Казахстан в следующем месяце», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.

«Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье. Я помню, как бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан часто повторял: «Да, мы по-прежнему находимся на перепутье». И это никогда не изменится, если речь идет о снижении международной напряженности. Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН – незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что Организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать. Да, это правда. Но будем предельно откровенными. Никто не верит, что это произойдет очень скоро, так как мы уже давно заявляем о реформах, изменениях и переформатировании ООН, но этого не происходит. Мы должны честно признать, что именно Совет Безопасности является главным элементом для реформирования ООН», – отметил Глава государства.

Президент также перечислил качества, которые должны быть присущи современным лидерам.

«Считаю, что глобальные лидеры, а также руководители отдельных государств в разных регионах должны, в первую очередь, ответственно подходить к вопросам международной безопасности и мира. В наши дни стратегическая сдержанность играет чрезвычайно важную роль. Выход из сложившейся ситуации в этом очень сложном и даже парадоксальном мире, на мой взгляд, прост. Нужно быть более ответственным и проявлять сдержанность», – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава нашего государства высказал свою оценку событий на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах переговорного процесса.

«Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация. Трудно давать какие-либо комментарии по этому поводу. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта. Прежде всего, сильно пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу. Но мы должны учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана. Но сейчас мы переключились на обсуждение вопросов глобальной торговли. Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли – это большая проблема», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса Организации является позиции постоянных членов Совета Безопасности.

«На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН. Иначе мы будем бесконечно говорить о перепутье, о стратегических ценностях и других вопросах. Мы проводим множество глобальных и региональных встреч, конференций и так далее. Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Конечно, я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем», – подчеркнул Глава государства.

Предваряя очередной вопрос, Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте Касым-Жомарта Токаева.