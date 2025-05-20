Президент подписал указ о награждении госнаградами за достижения в сфере культуры

Указы и распоряжения,Культура
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Указом Президента РК за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

С присвоением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и орденом «Отан»

Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой»;

орденом «Парасат»

Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП «Объединение музеев города Алматы»

Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП «Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области», Жамбылский район Алматинской области;

орденом «Достық» ІІ степени

Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;

присвоить почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»

Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП «Алматы әуендері»

Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы

Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Абильдин Асет Токенович – артист КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова», город Караганда

Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП «Областная филармония имени Шамши Калдаякова», Туркестанская область

Баймуратова Аккайша – специалист АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», город Алматы

Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области», город Уральск

Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП «Казахская национальная академия хореографии», город Астана

Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП «Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова», Северо-Казахстанская область

Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой», город Талдыкорган

Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП «Государственный театр кукол», город Алматы

Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова», город Алматы

Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы

Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова», город Алматы

Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой», город Алматы

Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП «Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова» при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау

Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы

Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы

Репин Александр Александрович – актер КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова»

Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы

Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы

Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра «Халық Қазынасы» РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана

Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.

орденом «Құрмет»

Абдиева Газиза Макешевна – главный балетмейстер ГККП «Алматинская областная филармония имени Суюнбая», Талгарский район Алматинской области

Ажибекова Зауре Бекембаевна – художественный руководитель ансамбля народного танца «Қазына» ГККП «Концертная организация «Шымкент концерт» (филармония)

Алимбетова Майра Жалмуханбетовна – артистка КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова»

Асербеков Болат Нуркажанович – член Союза художников Республики Казахстан

Атамбек Талжібек Жумаділқызы – артистка КГКП «Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова»

Атыгаев Базарбек Кайырбекович – первый заместитель руководителя АО «Телерадиокомпания «Almaty»

Аязбаева Рысжан Абсиметовна – директор ГККП «Историко-краеведческий музей имени Мұхамеджан Тынышбайұлы области Жетісу», город Талдыкорган

Баймаганбетова Гульнар Муханбетжановна – актриса ГККП «Актюбинский областной театр кукол «Алақай», город Актобе

Бойко Александр Павлович – артист-вокалист КГКП «Карагандинский академический театр музыкальной комедии», город Караганда

Исабаев Шағжан Бекенұлы – заведующий Домом-музеем Мухтара Ауэзова села Борили РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», область Абай

Исабекова Куаныш Разаковна – заведующий филиалом КГУ «Централизованная библиотечная система города Алматы»

Кадиров Манапбек Сапарбаевич – cолист КГКП «Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова»

Канагатов Болат Айкенович – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»

Ким Надежда Владимировна – артистка РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы

Кубиев Фархат Молдагалиевич – солист РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», участника вокального квартета «IL Canto»

Медеуова Умиткуль Еменовна – артистка КГКП «Кызылординская областная филармония» управления культуры, архивов и документации Кызылординской области»

Насретдинова Лариса Акифовна – артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева «Отырар сазы» РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы

Нургалиев Ыклас – артист фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы» КГКП «Алматы әуендері»

Омарова Ляззат Жунусовна – заведующий труппой РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана

Пылков Георгий Викторович – заведующий художественно-постановочной частью ТОО «Almaty Theatre»

Саматов Мақсат Саматұлы – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»

Сатханов Жигер Аманжолович – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»

Скуратова Людмила Витальевна – актриса ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр», город Кокшетау

Танабаев Нурай Ерлисович – артист ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны

Тилеужан Нуртай – солист районного Дома культуры, Уланский район Восточно-Казахстанской области

Тлепбергенов Абылай Жанболатович  – главный дирижер РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы

Шаматова Кунаим Сатаркуловна – актриса КГКП «Областной Академический казахский драматический театр имени Махамбета Управления культуры и развития языков Атырауской области», город Атырау

Шейкин Виктор Тимофеевич – руководитель джазового оркестра КГКП «Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова», Павлодарская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Актаев Бауыржан Жанбирбаевич – артист КГКП «Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области», город Атырау

Алшынбаев Нурлан Глазбаевич – акробат КГКП «Казахский государственный цирк», город Алматы

Аманжолова Алма Турсынбаевна – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау», город Алматы

Атамбаев Абай Сапарбекович – аккомпаниатор ГККП «Ордабасинский районный дом культуры», Туркестанская область

Әшімова Салтанат Әлиякпарқызы – заместитель директора РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур» Министерства культуры и информации, город Алматы

Бейсембаева Лаззат Серикбаевна – руководитель архитектурно-реставрационной группы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП «Казреставрация» Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Алматы

Беспалинов Алишер Тлеугазинович – заместитель директора РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Астана

Бигашев Ержан Аукенович  – актер ГККП «Мангистауский областной театр кукол», город Актау

Бонданк Тимур Асылбекович – артист РГКП «Республиканский академический немецкий драматический театр», город Алматы

Воронин Андрей Васильевич – художественный руководитель русской труппы КГКП «Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты», город Усть-Каменогорск

Глушков Андрей Егорович – артист КГКП «Театр имени Абая» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай, город Семей

Дюсебаева Юлия Сергеевна – артист КГКП «Областной русский драматический театр» Управления культуры акимата Костанайской области

Жингылбаев Асылбек Орманович – преподаватель РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского», город Алматы

 Жунусова Гаухартас – заведующий сельским клубом села Егынды КГКП «Улытауский районный дом культуры», Улытауский район области Ұлытау

Зияева Молдир Айдаровна – артист ГККП «Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина»

Золочевская Кристина Анатольевна – актриса РГКП «Русский государственный академический театр детей и юношества имени Натальи Сац», город Алматы

Игілік Оразалы Амандықұлы – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны

Ильясова Майра Сидагуловна – актриса ГККП «Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова», город Актобе

Кожасова Флора Омаровна – артистка оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы

Кожахметова Гульнара Саруаровна – директор КГУ «Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаева», область Ұлытау

Куракбаев Асан Майкынович – руководитель отдела РГКП «Центральный государственный музей Республики Казахстан», город Алматы

Кушеров Аскар Танатарович –  солист оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева», Тупкараганский район Мангистауской области

Макашева Жанар Махсутовна – артистка РГКП «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова», город Алматы

Мукашева Гульсара Карашевна – главный хранитель – руководитель Службы РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», город Астана

Мурзалиев Мухит Газизович – художник, город Алматы

Нгимова Акжан – заведующий балетной труппой РГКП «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», город Алматы

Нұрбергенов Асан Мағзомұлы – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы

Оразаев Талгат Ильясович – главный концертмейстер ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу», город Талдыкорган

Сагинбекова Мадина Жаксылыковна – артистка КГКП «Жамбылская областная филармония имени Кенена Азербаева»

Садыкова Толкын Сейдуллаевна – директор – генеральный продюсер ТОО «5 Студия Production», город Алматы

Сейдахметов Жанибек Калымбекович – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы

Сыдықов Жасұлан Қайратұлы –  солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы

Танирбергенов Айбек Жаксанович – руководитель кружка КГКП «Аральский районный центр культуры» КГУ «Отдел культуры и развития языков Аральского района», Кызылординская область

Тастаев Айдос Нурбаулиевич – директор ГККП «Областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина» Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, город Актау

Таушева Динара Бакытовна – солистка КГКП «Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»

Токтаганова Макпал Казыбековна – артистка-вокалистка РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы

Уварова Анна Сергеевна – солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана

Урумбаев Медет Оразбаевич – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы

Хибашев Омар Губайдуллиевич – солист вокально-инструментального ансамбля ГККП «Дворец культуры молодежи» отдела культуры и развития языков города Уральска, Западно-Казахстанская область

Шаяхметова Кунслу Тургунбековна –  артистка РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы

Шернияз Мусахан – скрипач

Школьная Ирина Арьевна – руководитель сектора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева», город Алматы;

медалью «Шапағат»

Байниетова Сауле Толешевна – заведующий педагогической частью РГКП «Государственный академический русский театр детей и юношества имени Натальи Сац», город Алматы.

#культура #награждение #указ #госнаграды

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