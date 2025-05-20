Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом Президента РК за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
С присвоением звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и орденом «Отан»
Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой»;
орденом «Парасат»
Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП «Объединение музеев города Алматы»
Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП «Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева» ГУ «Управление культуры, архивов и документации Алматинской области», Жамбылский район Алматинской области;
орденом «Достық» ІІ степени
Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;
присвоить почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»
Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП «Алматы әуендері»
Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы
Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы;
присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
Абильдин Асет Токенович – артист КГКП «Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова», город Караганда
Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП «Областная филармония имени Шамши Калдаякова», Туркестанская область
Баймуратова Аккайша – специалист АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», город Алматы
Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП «Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области», город Уральск
Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП «Казахская национальная академия хореографии», город Астана
Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП «Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова», Северо-Казахстанская область
Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой», город Талдыкорган
Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП «Государственный театр кукол», город Алматы
Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова», город Алматы
Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы
Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова», город Алматы
Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ «Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой», город Алматы
Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП «Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова» при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау
Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы
Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы
Репин Александр Александрович – актер КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова»
Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы
Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы
Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра «Халық Қазынасы» РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана
Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.
орденом «Құрмет»
Абдиева Газиза Макешевна – главный балетмейстер ГККП «Алматинская областная филармония имени Суюнбая», Талгарский район Алматинской области
Ажибекова Зауре Бекембаевна – художественный руководитель ансамбля народного танца «Қазына» ГККП «Концертная организация «Шымкент концерт» (филармония)
Алимбетова Майра Жалмуханбетовна – артистка КГКП «Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова»
Асербеков Болат Нуркажанович – член Союза художников Республики Казахстан
Атамбек Талжібек Жумаділқызы – артистка КГКП «Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова»
Атыгаев Базарбек Кайырбекович – первый заместитель руководителя АО «Телерадиокомпания «Almaty»
Аязбаева Рысжан Абсиметовна – директор ГККП «Историко-краеведческий музей имени Мұхамеджан Тынышбайұлы области Жетісу», город Талдыкорган
Баймаганбетова Гульнар Муханбетжановна – актриса ГККП «Актюбинский областной театр кукол «Алақай», город Актобе
Бойко Александр Павлович – артист-вокалист КГКП «Карагандинский академический театр музыкальной комедии», город Караганда
Исабаев Шағжан Бекенұлы – заведующий Домом-музеем Мухтара Ауэзова села Борили РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі», область Абай
Исабекова Куаныш Разаковна – заведующий филиалом КГУ «Централизованная библиотечная система города Алматы»
Кадиров Манапбек Сапарбаевич – cолист КГКП «Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова»
Канагатов Болат Айкенович – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»
Ким Надежда Владимировна – артистка РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы
Кубиев Фархат Молдагалиевич – солист РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», участника вокального квартета «IL Canto»
Медеуова Умиткуль Еменовна – артистка КГКП «Кызылординская областная филармония» управления культуры, архивов и документации Кызылординской области»
Насретдинова Лариса Акифовна – артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева «Отырар сазы» РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы
Нургалиев Ыклас – артист фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы» КГКП «Алматы әуендері»
Омарова Ляззат Жунусовна – заведующий труппой РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана
Пылков Георгий Викторович – заведующий художественно-постановочной частью ТОО «Almaty Theatre»
Саматов Мақсат Саматұлы – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»
Сатханов Жигер Аманжолович – оперный певец, участник вокального квартета «IL Canto»
Скуратова Людмила Витальевна – актриса ГККП «Акмолинский областной русский драматический театр», город Кокшетау
Танабаев Нурай Ерлисович – артист ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны
Тилеужан Нуртай – солист районного Дома культуры, Уланский район Восточно-Казахстанской области
Тлепбергенов Абылай Жанболатович – главный дирижер РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы
Шаматова Кунаим Сатаркуловна – актриса КГКП «Областной Академический казахский драматический театр имени Махамбета Управления культуры и развития языков Атырауской области», город Атырау
Шейкин Виктор Тимофеевич – руководитель джазового оркестра КГКП «Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова», Павлодарская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Актаев Бауыржан Жанбирбаевич – артист КГКП «Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области», город Атырау
Алшынбаев Нурлан Глазбаевич – акробат КГКП «Казахский государственный цирк», город Алматы
Аманжолова Алма Турсынбаевна – артист КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау», город Алматы
Атамбаев Абай Сапарбекович – аккомпаниатор ГККП «Ордабасинский районный дом культуры», Туркестанская область
Әшімова Салтанат Әлиякпарқызы – заместитель директора РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур» Министерства культуры и информации, город Алматы
Бейсембаева Лаззат Серикбаевна – руководитель архитектурно-реставрационной группы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП «Казреставрация» Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Алматы
Беспалинов Алишер Тлеугазинович – заместитель директора РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозоқ» Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Астана
Бигашев Ержан Аукенович – актер ГККП «Мангистауский областной театр кукол», город Актау
Бонданк Тимур Асылбекович – артист РГКП «Республиканский академический немецкий драматический театр», город Алматы
Воронин Андрей Васильевич – художественный руководитель русской труппы КГКП «Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты», город Усть-Каменогорск
Глушков Андрей Егорович – артист КГКП «Театр имени Абая» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай, город Семей
Дюсебаева Юлия Сергеевна – артист КГКП «Областной русский драматический театр» Управления культуры акимата Костанайской области
Жингылбаев Асылбек Орманович – преподаватель РГКП «Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского», город Алматы
Жунусова Гаухартас – заведующий сельским клубом села Егынды КГКП «Улытауский районный дом культуры», Улытауский район области Ұлытау
Зияева Молдир Айдаровна – артист ГККП «Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина»
Золочевская Кристина Анатольевна – актриса РГКП «Русский государственный академический театр детей и юношества имени Натальи Сац», город Алматы
Игілік Оразалы Амандықұлы – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны
Ильясова Майра Сидагуловна – актриса ГККП «Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова», город Актобе
Кожасова Флора Омаровна – артистка оркестра РГКП «Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая», город Алматы
Кожахметова Гульнара Саруаровна – директор КГУ «Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаева», область Ұлытау
Куракбаев Асан Майкынович – руководитель отдела РГКП «Центральный государственный музей Республики Казахстан», город Алматы
Кушеров Аскар Танатарович – солист оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы ГККП «Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева», Тупкараганский район Мангистауской области
Макашева Жанар Махсутовна – артистка РГКП «Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова», город Алматы
Мукашева Гульсара Карашевна – главный хранитель – руководитель Службы РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», город Астана
Мурзалиев Мухит Газизович – художник, город Алматы
Нгимова Акжан – заведующий балетной труппой РГКП «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», город Алматы
Нұрбергенов Асан Мағзомұлы – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы
Оразаев Талгат Ильясович – главный концертмейстер ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу», город Талдыкорган
Сагинбекова Мадина Жаксылыковна – артистка КГКП «Жамбылская областная филармония имени Кенена Азербаева»
Садыкова Толкын Сейдуллаевна – директор – генеральный продюсер ТОО «5 Студия Production», город Алматы
Сейдахметов Жанибек Калымбекович – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы
Сыдықов Жасұлан Қайратұлы – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы
Танирбергенов Айбек Жаксанович – руководитель кружка КГКП «Аральский районный центр культуры» КГУ «Отдел культуры и развития языков Аральского района», Кызылординская область
Тастаев Айдос Нурбаулиевич – директор ГККП «Областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина» Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, город Актау
Таушева Динара Бакытовна – солистка КГКП «Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»
Токтаганова Макпал Казыбековна – артистка-вокалистка РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы
Уварова Анна Сергеевна – солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, город Астана
Урумбаев Медет Оразбаевич – солист вокальной группы «Mezzo», город Алматы
Хибашев Омар Губайдуллиевич – солист вокально-инструментального ансамбля ГККП «Дворец культуры молодежи» отдела культуры и развития языков города Уральска, Западно-Казахстанская область
Шаяхметова Кунслу Тургунбековна – артистка РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
Шернияз Мусахан – скрипач
Школьная Ирина Арьевна – руководитель сектора РГКП «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева», город Алматы;
медалью «Шапағат»
Байниетова Сауле Толешевна – заведующий педагогической частью РГКП «Государственный академический русский театр детей и юношества имени Натальи Сац», город Алматы.