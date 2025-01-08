Президент поставил задачи перед Дарханом Сатыбалды

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял первого заместителя руководителя администрации президента Дархана Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил, что должность первого заместителя руководителя администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.

Перед Дарханом Сатыбалды были поставлены ключевые задачи, которые ему предстоит выполнять на новом посту.

Напомним, в минувший понедельник президент подписал указ о новом назначении Дархана Сатыбалды.