Президент поздравил заслуженного деятеля страны Розу Муканову с юбилеем

Сенат , Президент
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Торжественное мероприятие к юбилею заслуженного деятеля страны Розы Мукановой состоялось сегодня в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К.Куанышбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Поздравительное письмо от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева зачитал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

В поздравительном адресе главы государства подчеркнуто, что казахстанцы высоко ценят и уважают Розу Муканову, как талантливого драматурга и писателя, обладающего своим уникальным почерком.

«На протяжении многих лет Вы вносите значительный вклад в развитие национальной литературы и культуры. В произведениях, принадлежащих Вашему перу, ярко прослеживаются дух времени, колорит эпохи, особенности и нравственные ценности общества. Благодаря неповторимому художественному мастерству Вам удается искусно передать образы отважной матери, женщины-общественного деятеля. Широкое признание и высокую оценку зрительской аудитории получили театральные постановки «Мәңгілік бала бейне», «Фариза», «Бопай ханым». Желаю Вам дальнейшего творческого вдохновения, чтобы и впредь радовать своих читателей новыми произведениями», – отмечается в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Маулен Ашимбаев, творчество Розы Мукановой – это классика, уже ставшая достоянием страны. Известные широкой публике произведения, многочисленные пьесы получили признание далеко за пределами нашей страны, на международных фестивалях.

«В своих книгах Роза Муканова удивительно искренне и проникновенно рассказывает о судьбах женщин разного поколения, поднимает важнейшие нравственные проблемы, прививает веру в добро, человечность и непреходящие духовные ценности. Многие из этих произведений известны за пределами страны, по ним ставятся постановки во многих театрах. Произведения Розы Кажыгалимовны вносят большой вклад в развитие казахской драматургии и культуры», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к писательнице, и пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и творческого вдохновения.

Поздравили в этот день Розу Муканову и её коллеги по цеху – заслуженные деятели Республики Казахстан, представители интеллигенции.

#президент #юбилей #Роза Муканова

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