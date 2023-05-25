Президент предложил запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск – Болашак – Иран"

Фото пресс-службы президента РК

Как отметил президент, важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий.

"Уверен, что наш Экономический Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве предметных инициатив он предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали "Челябинск – Болашак – Иран".

"Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Её запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая", - отметил президент.