Президент принял члена Политбюро Компартии Вьетнама

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.

Президент назвал Вьетнам ключевым партнером нашей страны в Юго-Восточной Азии. По его словам, Казахстан готов и далее прилагать усилия во имя всестороннего укрепления двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран.

Нгуен Суан Тханг отметил, что Политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита Президента Казахстана во Вьетнам.

По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям.

Пользуясь случаем, глава нашего государства пригласил президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме Астана.

#президент #Въетнам #компартия

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