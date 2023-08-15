Президент принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.
Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.
Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона «О кинематографии», обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.
Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.