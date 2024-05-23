Президент принял зампредседателя правления Indorama Corporation Амита Лохиа

Ведущий химический холдинг Азии входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000

Фото: пресс-служба президента РК

На полях казахско-сингапурского бизнес-форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Амитом Лохиа, одним из руководителей корпорации Indorama – крупнейшего производителя нефтехимической продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Ведущий химический холдинг Азии, базирующийся в Сингапуре, имеет более 136 производственных площадок в 32 странах, а также входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Президент был проинформирован о заинтересованности компании реализовать инвестиционный проект по созданию полного цикла производства фосфорных удобрений на базе месторождений фосфоритов в Жамбылской области.

В июне 2023 года корпорация Indorama зарегистрировала дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining в юрисдикции МФЦА для развития химической промышленности в Казахстане путем разработки новых месторождений.

Глава государства подчеркнул важность использования минеральных удобрений в агропромышленном секторе и пригласил Indorama Corporation всесторонне изучить перспективы инвестирования в создание химических производств на территории нашей страны.