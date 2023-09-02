Президент произвел ряд новых назначений

Президент
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Аманжолова Айман
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд новых назначений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: kazpravda.kz

Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Трудовую деятельность начал как региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011);

Затем - главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012);

Региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011);

Директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013-2016);

Председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016);

Советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016);

Советник премьер-министра РК (12.2016-07.2018);

Заведующий Центром проектного управления канцелярии премьер-министра РК (07.2018-09.2018);

Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (09.2018 -03.2019);

Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019);

Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-01.2021);

Министр национальной экономики Республики Казахстан (18.01.2021-06.2022);

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (06.01.2022, переназначен с 28.11.2022)

 

Распоряжением главы государства Баспаев Ернар Женисович назначен советником президента Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал как ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления комитета по правам интеллектуальной собственности при министерстве юстиции РК (2001-2005);

Далее - заместитель начальника управления комитета регистрационной службы при министерстве юстиции РК (2005);

Начальник отдела, начальник управления комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2006);

Заведующий сектором, заместитель заведующего организационно-аналитического отдела, заместитель заведующего отделом судебного мониторинга аппарата Верховного суда РК (2007-2010);

Начальник департамента юстиции по Атырауской области (2010-2013);

Руководитель аппарата акима Атырауской области (2013-06.2019);

Государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан (07.2019-04.2022);

Помощник президента - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК (13.04.2022-09.12.2022);

Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (09.12.2022-01.09.2023)

 

#Токаев #назначение #президент

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