Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель администрации президента Олжас Бектенов, председатель комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и руководство генеральной прокуратуры.

Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений.