Президент провел встречу с главой ЕБРР

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Собеседники обсудили перспективы реализации ряда совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунальную сферу, энергетику, медицину, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и информационные технологии.

Глава государства высоко оценил стратегический характер сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, а также его вклад в прогресс экономики Казахстана. Президент ЕБРР поделилась планами в потенциальных областях взаимодействия, призванных способствовать устойчивому росту, улучшению инвестиционного климата и модернизации в нашей стране.

Она сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления программы «зеленого» перехода.

В этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в нашу страну 650 млн долларов. Президент ЕБРР также дала положительную оценку процедуре закупок АО «Самрук-Қазына», отметив, что компании-кредиторы проводят закупки по правилам фонда, что говорит о доверии к ее закупочным процессам и их прозрачности.

Касым-Жомарт Токаев и Одиль Рено-Бассо также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобального экономического развития.