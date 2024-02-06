Президент провел встречу с руководителями парламентских фракций

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии «Ак жол» Азат Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии «Ауыл» Серик Егизбаев, партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров.