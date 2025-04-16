Президент ратифицировал соглашение с Кипром о передаче осужденных лиц
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Текст Закона публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц».
Целью закона является формирование полной правовой базы в сфере уголовного судопроизводства с Кипром и возвращение в страну граждан, осужденных за границей, оказание положительного влияния на их быструю адаптацию в обществе.
В Соглашении регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней. Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.