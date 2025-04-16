Текст Закона публикуется в печати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц».

Целью закона является формирование полной правовой базы в сфере уголовного судопроизводства с Кипром и возвращение в страну граждан, осужденных за границей, оказание положительного влияния на их быструю адаптацию в обществе.

В Соглашении регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней. Стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности.