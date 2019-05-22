Фото из открытых источников
В Актюбинской области началась рабочая поездка Президента Казахстана Касым-ЖомартаТокаева, передает Kazpravda.kz
.
"Глава государства посетит ряд социальных и производственных объектов, а также примет участие в работе международной научной практической конференции "Охрана здоровья населения: политика, наука, образование, практика первичной медико-санитарной помощи" и встретится с общественностью региона", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Курмангали в Facebook.
Отметим, накануне состоялась рабочая поездка Президента в Костанайскую область. Касым-Жомарт Токаев принял участие
в Форуме казаxстанско-российского молодежного сотрудничества "Волонтерство – социальный лифт молодежи", ознакомился с работой общественной приемной
"iKomek" в Костанае, а также посетил ряд производственных предприятий.