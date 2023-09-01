Президент: следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент

По мнению Токаева, для расширения доступа реального сектора к «длинным деньгам» необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.

Фото: Kazpravda.kz

Для повышения конкуренции следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, для расширения доступа реального сектора к «длинным деньгам» необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования.

«В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве «кредитного пылесоса», от них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики. Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов. Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка», – сказал президент.

В целом, по словам Токаева, принципиальная задача – обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше.

Он отметил, что в дискуссиях о потенциальных источниках финансирования экономики часто затрагивается тема использования средств Национального фонда.

«Эксперты спорят о балансе между сберегательной и развивающей ролью фонда. Безусловно, сберегательная функция должна быть основной. Ресурсы Нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов. Вместе с тем часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Нацфонд уже финансирует ряд крупных проектов. Но нам не хватает системности при отборе проектов. Поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу», – заключил глава государства.

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