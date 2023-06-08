Президент: Современный Казахстан отличается от того, каким был 2 года назад

Политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать экономику Казахстана более устойчивой. Об этом в своем выступлении на пленарном заседании Международного форума Астана заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

«Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения «Нового Справедливого Казахстана».

За очень короткий период времени мы реформировали наши институты, ограничили полномочия президента, внесли изменения в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, боремся с коррупцией. Так что современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, 2 года назад», – подчеркнул Токаев.

Он отметил, что путь преобразования существующей системы еще далек от завершения. Политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут спасти Казахстан от ловушки среднего дохода и сделать экономику страны более устойчивой.