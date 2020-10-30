Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому правительство страны отправлено в отставку, сообщает Sputnik Таджикистан.
"Правительству Таджикистана в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов Правительства Таджикистана", - говорится в сообщении.
Данный указ был подписан в соответствии со статьей 74 Конституции Таджикистана и статьей 9 Конституционного закона Таджикистана "О Правительстве Республики Таджикистан".
По информации агентства, сегодня, 30 октября, состоялась инаугурация президента Таджикистана.
Согласно Конституции страны, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.
"Правительству Таджикистана в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов Правительства Таджикистана", - говорится в сообщении.
Данный указ был подписан в соответствии со статьей 74 Конституции Таджикистана и статьей 9 Конституционного закона Таджикистана "О Правительстве Республики Таджикистан".
По информации агентства, сегодня, 30 октября, состоялась инаугурация президента Таджикистана.
Согласно Конституции страны, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.