Президент встретился с руководством Citigroup

Президент
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Президент встретился с главным исполнительным директором Citigroup Джейн Фрейзер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения деятельности американского финансового холдинга в нашей стране.

Citibank Kazakhstan, являющийся единственным американским банком, представленным в Казахстане, выступает одним из ведущих партнеров для международных инвесторов, государственного сектора и крупнейших предприятий.

Глава государства отметил, что в рамках недавнего послания народу Казахстана перед правительством была поставлена задача привлечь в страну три надежных зарубежных банка для повышения конкуренции в данной сфере.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил важную роль Citigroup в обеспечении связи МФЦА с глобальными инвесторами и содействии цифровой трансформации финансового сектора.

Глава государства поприветствовал планы Citigroup по финансированию ряда важных проектов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана.

Собеседники также обсудили макроэкономические прогнозы и основные тренды мирового финансового рынка.

В рамках встречи между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Citibank состоялось подписание Соглашения об основных условиях организации финансирования для приобретения локомотивов Wabtec.

 

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