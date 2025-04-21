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Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского.

«Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска. Понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в социальной сети Х.

Президент с особой теплотой вспомнил встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания.

«Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии», - подчеркнул Глава государства.

Сегодня стало известно о кончине Папы Римского Франциска, он умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник.